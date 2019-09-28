Новый UAZ Patriot: полет в автоматическом режиме

По субботам при нажатии на четвертую кнопку пульта будет пахнуть резиной: НТВ запускает программу «Россия рулит» с Николаем Фоменко в роли ведущего. «За рулем» побывал на съемках и понял: не факт, что наши эксперты выиграют у участников.
Hover стал провозвестником китайского автопрома в России. Это он вместе с Wingle от той же Great Wall и Amulet от Chery создал стереотип, что все авто из Поднебесной — металлолом. У первых Hover не втыкалась третья передача, воняли материалы отделки салона, а ход был, как у «ГАЗ-АА».
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