Новый UAZ Patriot: полет в автоматическом режиме — журнал За рулем

Новый UAZ Patriot: полет в автоматическом режиме

Конечно, это сенсация — наш родной Патриот оснастили французской автоматической коробкой передач!

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Вседорожник сразу подтянулся по комфорту — внутри стало заметно тише, но и скорость максимальную не потерял, а даже прибавил. Мы в пыльных степях так на нем разыгрались, что был момент, казалось, вот-вот взлетим. Обо всех подробностях знаменательного теста читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о УАЗ Patriot (253)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

С оглядкой на цену это лучший внедорожник, что можно найти сейчас в продаже. Б\у я не брал в расчет. А если надо японца или британца с похожими характеристиками, то там будет совсем другая цена. Что не понравилось, так это отсутствие АКП в линейке. Ну и сварку кузова можно бы делать поаккуратнее....

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