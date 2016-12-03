Наклейки на стеклах: это забавно или причина для ДТП и запрета?

Говорят, у наклеек на автомобилях и яркой рекламы на придорожных щитах есть нечто общее — все они отвлекают водителей. Но у стикеров нашлись и положительные стороны — они заставляют нас хотя бы изредка улыбаться!

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Впрочем, насколько наклейки на стеклах и кузовах вредны для водителей и аварийно-опасны, неизвестно — тут ведь никаких исследований не проводилось.

Поэтому говорить об этом с полным знанием дела нельзя, но предположить, как это сделал депутат Сергей Тен, руководствуясь элементарной логикой, — конечно, можно Да, отвлекает, да, секунды порой достаточно, чтобы раскрывший от неожиданности рот водитель создал аварийную ситуацию.

А вот об эстетической стороне дела можно поспорить. Испортить облик авто с помощью наклеек легко, полагает главный зарулевский художник. Хотя дизайн некоторых моделей так и хочется подправить «винилом» — при условии, что над наклейкой поработал профессиональный дизайнер. Но даже это не гарантирует защиту от безвкусицы.

Как-то мы проводили опросы по этому поводу на нашем сайте, и 15% читателей признались, что на их автомобилях есть наклейки. При этом 45% отметили, что стикеры на чужих автомобилях им не нравятся, а 48% готовы их принять, но «смотря какие». Только 5% безоговорочно проголосовали за наклейки. Их понять можно — все ехать веселее, особенно в унылой пробке.

Да и чем это отличается от самовыражения в соцсетях? Тут ведь тоже кто во что горазд, а «скучные» или занятые не выражаются никак — им или некогда, или незачем.

А помните наклейку «Ш» — искусственно созданный повод для штрафов? Сколько мемов и издевательств она породила, причем самовыражались водители прямо на своих автомобилях.

Но какими бы ни были причины для нанесения наклеек у хозяина машины, эстетические или практические, — главное, чтобы народное творчество не мешало безопасности движения и не ухудшало обзорность. Что касается остального — улыбайтесь, господа, не стоит чересчур уж серьезничать, ведь «…юмор — он полезный, шутка жизнь продлевает» (из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»).

Фото: соцсети