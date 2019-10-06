Renault > Arkana

Лень, как известно, самый эффективный двигатель прогресса. Недаром мечта об умном доме, который приветливо встречает чашкой чая после работы, поддерживает оптимальный прогрев помещений, сам заказывает продукты и готовит желаемые блюда, давно живет в умах людей.
Ненадежные роботизированные коробки передач и вариаторы все чаще встречаются на современных автомобилях. Да и мода на турбомоторы практически лишила нас возможности приобрести по-настоящему надежный кроссовер на первичном рынке. Но еще остались достойные модели на вторичном!
Уже в следующий понедельник Автокод выложит первый ролик с подбором машины за 200 тысяч рублей. Выбирать автомобили на б/у рынке будут известные автоблогеры — Александр Сошников, Братья Габриэль и Дмитрий Рогов!
Вряд ли кто-то будет спорить, что автоматическая коробка передач в городе предпочтительнее механической. Это главный и очевидный плюс любой машины с АКП. Но есть у такого Патриота и другие преимущества. Впрочем, недостатки тоже.
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