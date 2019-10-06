Renault > Arkana

С выходом Арканы заголовки автомобильных статей запестрели вопросами, кого из конкурентов убьет новый французский кроссовер в кузове купе.

Признаюсь, очень рад такому оживлению, потому что на нашем рынке бюджетных полноприводников не так уж и много. Спортейдж стоял, можно сказать? у истоков, когда массовые полноприводные автомобили у нас только входили в моду. Да, он сейчас не так уж и прост, как в былые годы, но имидж доступности еще витает над ним. Вот Аркана и решила сыграть на этом поле, вспыхнув современным образом по привлекательной цене. И все-таки сможет ли она стать убийцей, например, Спортейджа, Креты или Чери Тигго 4? Об этом мой сериал «Аркана выскочка?».

Первую часть читайте и смотрите на видео здесь.