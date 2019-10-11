Перечисляем достоинства и недостатки цепей, браслетов и прочих приспособлений для езды по бездорожью.

Нашего человека бездорожьем или снегом не испугать. Уговаривать переобуться на зимнюю резину сегодня тоже не приходится — постоянно доносится цоканье шипов по расчищенному городскому асфальту. Да вот только не везде он есть, этот самый асфальт. Куда лучше городской слякоти настоящая зима — с сугробами, загородными вояжами, горнолыжными базами и так далее. Но без подготовки на такие дороги выезжать и глупо, и опасно. В ряде случаев одной только зимней резиной не обойдешься — а в некоторые места вас просто не пустят! Нужно кое-что еще…

ТРАКИ

Сэнд-траки, они же антипробуксовочные ленты, они же «трапики»… Суть одна: они позволяют колесам зацепиться за твердую поверхность и покинуть сложный участок дороги. Самые доступные — пластиковые, попрочнее — композитные, а еще есть алюминиевые. Последние можно использовать для организации опоры для чего-либо полезного.

Средства повышения проходимости

Сэнд-траки (противобуксовочная лента)

Когда колеса утонули в снегу (или в любом другом мягком грунте), давить на газ уже бесполезно. Сядете на брюхо, спалите сцепление — в общем, станет совсем плохо. Раньше я в таких ситуациях подкладывал под колеса все, что подвернется под руку, — доски, ветки и остальное. Но когда застреваешь в чистом поле и в багажнике автомобиля ничего «спасательного» нет, да и негде искать ветки и доски, то на помощь придут автомобильные траки, они же антибуксы! Иногда их называют сэнд-траками, но суть от этого не меняется. Речь идет о профилированных пластинах из алюминия, стали или пластика — вариантов исполнения полным-полно. Более тяжелые металлические траки при деформации можно выправить — в отличие от легких и ярких пластиковых, которые «ошибаются только один раз».

Пользоваться траками не очень сложно: достаточно подпихнуть изделие под закопавшееся ведущее колесо по направлению движения машины. Кстати, в ряде случаев удается использовать трак в качестве подставки под домкрат. Те, кому приходилось менять колесо на заснеженной дороге, поймут сразу. Кстати, такие изделия не привязаны к марке автомобиля…

ЦЕПИ

Цепи противоскольжения

Цепь — это как раз такой «прибамбас», без которого на некоторые европейские дороги вас просто не пропустят.

Автомобильные цепи противоскольжения — это что-то вроде чехла на сиденье автомобиля. Цепи состоят из продольных тросов, соединяемых между собой звеньями, общий рисунок напоминает соту, именно благодаря такому рисунку достигается плавность хода и появляется возможность удерживать авто на уклонах. Срок эксплуатации цепей априори выше, чем, скажем, у ремней или браслетов. Сразу напомним, что цепи не универсальны — их надо подбирать именно под ваш автомобиль. И если вы поменяете машину, то вполне возможно, что и с цепями придется попрощаться. Кстати, если у вас стоит совсем уж низкопрофильная резина, то цепей под нее можно и не найти. Но кто же поедет в Альпы на низкопрофильных шинах?

Монтаж желательно провести до заезда на проблемный участок дороги. «Снежные» цепочки монтируются одним приемом, а окончательная «посадка» происходит автоматически при движении автомобиля. Существуют еще и так называемые грязевые цепочки, именно их рекомендуется использовать на просторах нашей родины! С ними не страшны ни лед, ни снег, ни глина, ни песок!. Хотя смысл очевиден: едем на дачу по асфальту — ничего надевать не нужно, съехали на раскисший участок с подъемами и склонами — можно и надеть. Кстати, все цепи помогают удерживать машину при встречных разъездах с наклоном дороги. Езда по бездорожью требует определенной культуры, поверьте! Добавим, что у грязевых цепочек нет механизма самонатяжения, у них нечему засоряться. При этом они дешевле «снежных». Кстати, после установки грязевых цепей желательно выйти из машины буквально через десяток метров и дотянуть цепочку.

Между прочим, существуют еще дальние родственники цепей — так называемые композитные цепи. Иногда их называют сетками из-за характерного рисунка протекторной части. Они подходят разве что для коротких заснеженных участков дороги: все-таки это не ахти какая надежная вещица. Впрочем, как отмечают мои коллеги, если у автомобиля дорогие легкосплавные колеса, то повредить их цепями гораздо проще, чем сетками. Не стану с этим спорить.

Как правило, достаточно купить один комплект цепей, в который входит две цепочки на одну ось. Но если у вас полноприводной автомобиль, а впереди очень сложный участок дороги, то можно переобуть все колеса!

Из минусов цепей отметим следующие. Они привязаны к конкретному типоразмеру колеса. У них высокая цена. Наконец, устанавливать их надо до того, как машина засела. Цена комплекта на легковой автомобиль — от 2100 ₽, на внедорожник — от 4800 ₽. Все зависит от колеса, производителя и удобства монтажа. Впрочем, монтаж цепей прост, никаких поддомкрачиваний или наездов на расстеленную цепь не требуется. Всё монтируется на стоящем автомобиле, справится и подросток.

БРАСЛЕТЫ

Простейшее приспособение — аварийный хомут для колеса. С его помощью становится проще преодолевать сложный дорожный участок или, скажем, выбираться из снежного сугроба. Рекомендуемое число таких хомутов — пять штук на колесо. Основной недостаток — одноразовость (в крайнем случае — «двухразовость»). Цена: 140 ₽

Аварийный хомут для колеса

Браслеты на колеса — это самое популярное решение. Фактически это своего рода цепь, распиленная на куски, — издали можно и перепутать! На каждое колесо их надевают по 3–4 штуки, хотя порой достаточно и одного-единственного, чтобы выкарабкаться из снежной ловушки. Браслеты можно монтировать как заранее, так и уже «после того» — хотя последнее, конечно, тяжелее. Кстати, тут кашу маслом не испортишь: чем больше браслетов на колесе, тем лучше. Но изнашиваются они сильнее, чем классическая цепь.

Приобретая браслеты, обязательно посоветуйтесь с продавцом: на некоторые колеса их надеть не удастся. Такое случается, если, к примеру, щели в них слишком узкие, а также если колесо само по себе такое маленькое, что браслет начнет цеплять за суппорт. Не стоит монтировать браслеты и на «штамповку», а также вблизи вентиля.

На особую плавность хода с браслетами надеяться не стоит. Зато в снегу они гребут уверенно. Заметим, что браслеты обладают неплохой универсальностью: точный типоразмер при покупке и не нужен. Один комплект подходит для всех легковых автомобилей, второй — на все кроссоверы, третий — на внедорожники. Разница — в длине ремня и количестве звеньев. Но в целом браслеты можно назвать самыми демократичными помощниками начинающего «проходимца»: особые познания при их выборе, честно говоря, не нужны.

К минусам браслетов можно отнести отсутствие комфорта в движении, нагрузку на подвеску и, при недостаточном уходе и неправильной эксплуатации, возможность обрыва со всеми вытекающими последствиями.

Подобрать комплект просто — достаточно знать класс автомобиля и определиться с необходимым количеством сегментов, если знать еще и типоразмер — вообще огонь! Разница в цене, как правило, обусловлена качеством замка, надежностью стропы, наличием защиты дисков. Вот тут сильно экономить не рекомендуем, ведь неудобный крепеж попьет крови при монтаже и через какое-то время может лишиться основной функции — быть замком!

Да, и еще. В Европе, в тех местах, где стоит знак, запрещающий движение без цепей противоскольжения, браслеты не помогут. Это наше, российское изобретение, которое не считается цепями.

РЕМНИ И НАКЛАДКИ

В таком комплекте — 12 итальянских полиуретановых ремней. Так сказать, для любителей эстетики… Цена: 6700 ₽

Польские накладки противоскольжения на колеса Taurus Easy Drive — это более симпатичные, более надежные, но и более дорогие родственники автомобильных хомутов. Комплект не заменяет полноценных цепей противоскольжения, однако с его помощью гораздо проще добраться до дороги с хорошим покрытием. В комплекте — 10 накладок, выдерживающих морозы до минус 35 градусов С. Вообще говоря, они одноразовые, но на практике держатся подольше. Цена: 1990 ₽

Колесные ремни NEW PUT&GO Jeko

Накладки противоскольжения на колеса Taurus Easy Drive

Ремни на колеса — это, как и браслеты, тоже младшие братья цепей. Обычно их делают из какой-то синтетики — чаще всего из полиуретана. Впрочем, мне приходилось видеть и пластиковые изделия с металлическими грунтозацепами — вариантов исполнения довольно много. Отдельные изготовители используют термин «накладка» — на мой взгляд, это практически тот же пластиковый аксессуар, имеющий иной внешний вид. Но в любом случае от цепей и браслетов их отличает меньшая прочность. В целом я бы их причислил, скорее, к симпатичным обитателям багажника, чем к суровым бойцам против бездорожья. Хотя для подарка под елку — идеальная штука: симпатичная и при этом отнюдь не бесполезная. Нужно только помнить, что установить их, как и браслеты, можно не на всякое колесо. Я всем знакомым постоянно напоминаю: если на колесе узкие прорези или если типоразмер колеса таков, что любой ремень начнет цепляться за суппорт, то от покупки придется отказаться.

Фото: фирмы-производители