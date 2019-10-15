7 вопросов о тормозных колодках. Вы точно все ответы знаете?

Мастер говорит — я меняю. Что-то не так в подходе?
Экспресс-проверку тормозов логично делать при каждой замене резины: колеса сняты, суппорт доступен. К тому же некоторые шиномонтажные станции предлагают услуги по диагностике тормозов и замене колодок.
Сколько езжу — все колодки одинаково тормозят. Разница же только в цене?…
Цена, безусловно, важна. Но надо помнить, что, к сожалению, хорошие колодки дешевыми не будут. А все потому, что у высококачественных фирменных колодок для легковых автомобилей коэффициент трения лежит в диапазоне 0,35–0,45 и остается стабильным при росте температуры (а при интенсивном торможении колодки нагреваются очень сильно). Колодки, поставляемые в запчасти, должны по характеристикам отличаться от конвейерных не более чем на ±15%. Так сказано в Правилах ЕЭК ООН №90, которые производители колодок обязаны выполнять.
Так в чем проблема дешевых колодок-то?
Прежде всего, коэффициент трения у колодок может быть изначально ниже требуемого. Или с ростом температуры фрикционной смеси он будет резко падать: пару раз порезче нажали на педаль тормоза, а на третий раз разогретые колодки «поплыли» — машина не замедляется, хотя вы жмете на педаль так, что пол прогибается.
Стою в магазине, смотрю на пять коробок разных брендов. Как быстро отличить хорошие колодки?
Задайте себе или продавцу вопрос: поставляет ли этот производитель свои колодки на конвейер какого-либо автозавода? Если да, то такой запчасти можно доверять больше, чем той, которая на конвейер не идет. Ведь если продукции доверяет автопроизводитель (а у него возможностей протестировать товар гораздо больше), то уж вы можете не сомневаться — колодки от поставщика «оригинала» на конвейер не разочаруют.
Может, мне вперед поставить получше, а назад — как получится?
Передние и задние тормозные механизмы должны правильно взаимодействовать, то есть иметь согласованные фрикционные характеристики. И неважно, какие тормозные механизмы стоят сзади — дисковые или барабанные. Кстати, задних барабанных тормозов у нас немало — ими оснащены «Лады», бюджетные «корейцы», автомобили из Поднебесной и другие. Добросовестный производитель колодок учтет согласованность передних и задних тормозных механизмов. Поэтому рекомендуется приобретать для обеих осей колодки одной и той же марки.
Просто к сведению — колодки, они из чего?
У каждого производителя — своя рецептура фрикционной смеси. Именно она обеспечивает требуемые характеристики колодок и, в конечном счете, нашу безопасность. Рецептура смеси для фрикционной накладки включает 10, 15, иногда и более ингредиентов: армирующие компоненты для упрочнения накладки, ингредиенты для повышения износостойкости, наполнители для обеспечения нужного коэффициента трения и обеспечения его стабильности и многое другое.
Сегодня производители применяют три вида фрикционных композиций:
- полуметаллические (Semi Metallic);
- с низким содержанием стали (Low Steel);
- органические NAO (Non-Asbestos Organic).
Semi Metallic. От 40 до 65% объема этой фрикционной смеси составляют стальные волокна. Получают их так: берут стальную проволоку и на специальном станке счесывают тончайшие полоски. Затем их рубят и вводят в композицию. Обратите внимание: это не просто стружка, а высокотехнологичный продукт.
Semi Metallic термостойкие, с хорошо армированной матрицей. Они обеспечивают требуемые эксплуатационные характеристики и прекрасно отводят тепло. А плохи они шумностью при высоких скоростях и агрессивностью к тормозному диску. Да и теплопроводность выходит боком: при нагреве до 500–700°C возможно закипание тормозной жидкости.
Low Steel. Со временем производители стали отказываться от полуметаллических рецептур в пользу Low Steel — малометаллических композиций. Они тоже содержат стальные волокна, но в меньших количествах — от 15 до 30%. Разумеется, рецептура усложнилась. Задачи эффективности торможения, стабильности коэффициента трения, восстанавливаемости после нагрева и т.д. теперь решали другие ингредиенты — в частности, комбинации минеральных волокон. Они уменьшили шумность, повысили средний коэффициент трения и его температурная и скоростная стабильность, стабилизировали отвод тепла, улучшили восстанавливаемость после нагрева, термомеханическую стойкость и другие качества.
Пример современных колодок Low Steel для европейских автомобилей — изделия марки Textar. В частности, они прекрасно подходят для автобанов, где скорость не ограничена, но необходимость экстренного торможения сохраняется — мало ли что бывает.
NAO—материалы. Пожалуй, это самые интересные и перспективные композиции. Главное отличие — в них нет стального волокна. Вообще! Все делают другие ингредиенты — керамика и комбинации различных волокон. Тоже, разумеется, засекреченные каждым производителем.
Родина колодок NAO — Япония. Японцы поставляли на североамериканский рынок огромные партии автомобилей. А для рынка США приходится учитывать довольно жесткие требования клиентов к чистоте колесных дисков. Поэтому рецептуры NAO и Semi Metallic там востребованы, а Low Steel хоть и применяют, но не жалуют — они больше пылят, образуя характерный черный налет на суппорте и колесе. А вот NAO ведут себя иначе — «черной пыли» от них нет.
Японцы и американцы ценили при торможении комфорт и чистоту, а европейцы — больше эффективность. Поэтому, например, для автомобилей Ford европейской сборки в тормозных колодках применяли Low Steel, а для таких же машин в Америке — NAO. Композиции NAO, обеспечивая плавность, несколько уступали по эффективности композициям Low Steel, но, тем не менее, полностью отвечали требованиям производителей автомобилей — и это главное. Сегодня лидирующим брендом в этих технологиях является Nisshinbo
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Специалисты прочат колодкам из NAO-композиций большое будущее. Они обеспечивают бережное отношение к тормозному диску и демонстрируют меньшую склонность к шуму и вибрации.
Все стало ясно, кроме одного — что брать-то?
Если вы любите резко стартовать, стремительно входить в повороты, тормозить с визгом — ваша рецептура Low Steel. Но помните: при высоком коэффициенте трения колодок придется аккуратнее обращаться с педалью тормоза — по крайней мере, пока не привыкнете к тому, как они замедляют машину. Если же вы предпочитаете спокойное движение с предсказуемым, мягким и бесшумным торможением — ваши колодки NAO.
Кстати!
И еще три факта о тормозных колодках
- Слово «тормоз» происходит от греч. tоrmos — отверстие для вставки гвоздя, задерживающего вращение колеса повозки.
- Женевское соглашение 1958 года приняло единые правила о конструкции автомобиля. В том числе «единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных тормозных накладок в сборе и накладок барабанных тормозов».
- Когда-то в рецептуру колодок включали асбест: он дешев, технологичен и имеет природный коэффициент трения 0,40 — показатель, близкий к оптимуму. Но сегодня асбест признан канцерогеном и запрещен Правилами ЕЭК ООН.