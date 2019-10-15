7 вопросов о тормозных колодках. Вы точно все ответы знаете?

Однажды жмете вы на тормоз, и что-то начинает скрипеть… Ну вот, опять пора менять колодки, а то и диски... В магазине и в сервисах выбор большой, но при покупке надо помнить некоторые правила.

Мастер говорит — я меняю. Что-то не так в подходе?

Экспресс-проверку тормозов логично делать при каждой замене резины: колеса сняты, суппорт доступен. К тому же некоторые шиномонтажные станции предлагают услуги по диагностике тормозов и замене колодок.

Сколько езжу — все колодки одинаково тормозят. Разница же только в цене?…

Цена, безусловно, важна. Но надо помнить, что, к сожалению, хорошие колодки дешевыми не будут. А все потому, что у высококачественных фирменных колодок для легковых автомобилей коэффициент трения лежит в диапазоне 0,35–0,45 и остается стабильным при росте температуры (а при интенсивном торможении колодки нагреваются очень сильно). Колодки, поставляемые в запчасти, должны по характеристикам отличаться от конвейерных не более чем на ±15%. Так сказано в Правилах ЕЭК ООН №90, которые производители колодок обязаны выполнять.

Так в чем проблема дешевых колодок-то?

Прежде всего, коэффициент трения у колодок может быть изначально ниже требуемого. Или с ростом температуры фрикционной смеси он будет резко падать: пару раз порезче нажали на педаль тормоза, а на третий раз разогретые колодки «поплыли» — машина не замедляется, хотя вы жмете на педаль так, что пол прогибается.

Стою в магазине, смотрю на пять коробок разных брендов. Как быстро отличить хорошие колодки?

Задайте себе или продавцу вопрос: поставляет ли этот производитель свои колодки на конвейер какого-либо автозавода? Если да, то такой запчасти можно доверять больше, чем той, которая на конвейер не идет. Ведь если продукции доверяет автопроизводитель (а у него возможностей протестировать товар гораздо больше), то уж вы можете не сомневаться — колодки от поставщика «оригинала» на конвейер не разочаруют.

Может, мне вперед поставить получше, а назад — как получится?

Передние и задние тормозные механизмы должны правильно взаимодействовать, то есть иметь согласованные фрикционные характеристики. И неважно, какие тормозные механизмы стоят сзади — дисковые или барабанные. Кстати, задних барабанных тормозов у нас немало — ими оснащены «Лады», бюджетные «корейцы», автомобили из Поднебесной и другие. Добросовестный производитель колодок учтет согласованность передних и задних тормозных механизмов. Поэтому рекомендуется приобретать для обеих осей колодки одной и той же марки.

Просто к сведению — колодки, они из чего?

У каждого производителя — своя рецептура фрикционной смеси. Именно она обеспечивает требуемые характеристики колодок и, в конечном счете, нашу безопасность. Рецептура смеси для фрикционной накладки включает 10, 15, иногда и более ингредиентов: армирующие компоненты для упрочнения накладки, ингредиенты для повышения износостойкости, наполнители для обеспечения нужного коэффициента трения и обеспечения его стабильности и многое другое.

Сегодня производители применяют три вида фрикционных композиций:

полуметаллические (Semi Metallic);

с низким содержанием стали (Low Steel);

органические NAO (Non-Asbestos Organic).

Semi Metallic. От 40 до 65% объема этой фрикционной смеси составляют стальные волокна. Получают их так: берут стальную проволоку и на специальном станке счесывают тончайшие полоски. Затем их рубят и вводят в композицию. Обратите внимание: это не просто стружка, а высокотехнологичный продукт.

Semi Metallic термостойкие, с хорошо армированной матрицей. Они обеспечивают требуемые эксплуатационные характеристики и прекрасно отводят тепло. А плохи они шумностью при высоких скоростях и агрессивностью к тормозному диску. Да и теплопроводность выходит боком: при нагреве до 500–700°C возможно закипание тормозной жидкости.

Low Steel. Со временем производители стали отказываться от полуметаллических рецептур в пользу Low Steel — малометаллических композиций. Они тоже содержат стальные волокна, но в меньших количествах — от 15 до 30%. Разумеется, рецептура усложнилась. Задачи эффективности торможения, стабильности коэффициента трения, восстанавливаемости после нагрева и т.д. теперь решали другие ингредиенты — в частности, комбинации минеральных волокон. Они уменьшили шумность, повысили средний коэффициент трения и его температурная и скоростная стабильность, стабилизировали отвод тепла, улучшили восстанавливаемость после нагрева, термомеханическую стойкость и другие качества.

Пример современных колодок Low Steel для европейских автомобилей — изделия марки Textar. В частности, они прекрасно подходят для автобанов, где скорость не ограничена, но необходимость экстренного торможения сохраняется — мало ли что бывает.

NAO—материалы. Пожалуй, это самые интересные и перспективные композиции. Главное отличие — в них нет стального волокна. Вообще! Все делают другие ингредиенты — керамика и комбинации различных волокон. Тоже, разумеется, засекреченные каждым производителем. Родина колодок NAO — Япония. Японцы поставляли на североамериканский рынок огромные партии автомобилей. А для рынка США приходится учитывать довольно жесткие требования клиентов к чистоте колесных дисков. Поэтому рецептуры NAO и Semi Metallic там востребованы, а Low Steel хоть и применяют, но не жалуют — они больше пылят, образуя характерный черный налет на суппорте и колесе. А вот NAO ведут себя иначе — «черной пыли» от них нет. Японцы и американцы ценили при торможении комфорт и чистоту, а европейцы — больше эффективность. Поэтому, например, для автомобилей Ford европейской сборки в тормозных колодках применяли Low Steel, а для таких же машин в Америке — NAO. Композиции NAO, обеспечивая плавность, несколько уступали по эффективности композициям Low Steel, но, тем не менее, полностью отвечали требованиям производителей автомобилей — и это главное. Сегодня лидирующим брендом в этих технологиях является Nisshinbo





Специалисты прочат колодкам из NAO-композиций большое будущее. Они обеспечивают бережное отношение к тормозному диску и демонстрируют меньшую склонность к шуму и вибрации. Специалисты прочат колодкам из NAO-композиций большое будущее. Они обеспечивают бережное отношение к тормозному диску и демонстрируют меньшую склонность к шуму и вибрации.

Все стало ясно, кроме одного — что брать-то? Если вы любите резко стартовать, стремительно входить в повороты, тормозить с визгом — ваша рецептура Low Steel. Но помните: при высоком коэффициенте трения колодок придется аккуратнее обращаться с педалью тормоза — по крайней мере, пока не привыкнете к тому, как они замедляют машину. Если же вы предпочитаете спокойное движение с предсказуемым, мягким и бесшумным торможением — ваши колодки NAO. Кстати!