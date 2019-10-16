Мерзнут ноги в автомобиле? — вот простое решение
Если в машине неважно работает печка, возьмите на вооружение совет читателя «За рулем».
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В некоторых автомобилях конструктивно несовершенна подача теплого воздуха из печки вниз: у водителя и переднего пассажира ноги мерзнут.
Предлагаю установить в трубопровод, подающий воздух вниз, компьютерный вентилятор на 12 вольт, запитанный через дополнительный выключатель от бортовой электросети.
Циркуляция воздуха, а вместе с ней и обогрев значительно улучшатся — проверено.
Д. Цупров, Одинцово
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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- Как протопить салон автомобиля? Подробная инструкция от экспертов «За рулем» — тут.
- При подключении щеток с обогревом BURNER в комплекте с радиобрелоком новый автомобиль не снимается с гарантии, так как нет вмешательства в штатную электрику автомобиля, да и монтаж можно осуществить своими силами!
Фото: Д. Цупров
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