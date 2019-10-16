Лучшие места России по версии местных жителей: автопутешествие

Страна у нас очень большая, городов красивых много, а дороги... Ну вы знаете. Поэтому самая удобная машина для путешествий — кроссовер. Мы взяли FAW Besturn X40 и объехали всю страну.