Это нужный силикон: смазываем нежные места автомобиля

Примерзшие двери, дергающиеся стекла, скрипящий пластик… — самое время проверить, все ли в порядке у вашей машины.

«Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки Москвича погасла».

А. и Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»

Хорошая вещь — швейцарский нож: отрезать, перепилить, пиво открыть, шуруп завернуть — на все случаи жизни годится. Вообще, хорошо иметь универсальное средство, таблетку от всех болезней, смесь, которая смазывает всё… На прилавке автомагазина водители легко, конечно, опознают «вэдэшку» WD-40 — за ее универсальность. Между тем на соседней полке наверняка стоит другой универсал-многостаночник с множеством достоинств… Речь — о силиконовых смазках.

«Вэдэшка» и силиконовые смазки не взаимозаменяемы. Это разные продукты: оба многофункциональны, но каждый — в своей области.

«Плюсами» силиконовых смазок специалисты называют вот что:

отличная устойчивость как на морозе, так и при нагреве

хорошие водоотталкивающие свойства

устойчивость к окислению

высокая смазывающая способность

не провоцирует образование коррозии



силикон нейтрален к резине.

Но общие слова надо проверять на практике. Пройдемся по автомобилю и прикинем, где именно силиконовые смазки могут принести наибольшую пользу. Для начала попробуем открыть дверь.

Примерзла?

Ну, это нормально: близится зима, а потому уплотнители дверей начнет время от времени «прихватывать» — особенно после дождичка или мойки… Чем обработать? «Вэдэшки» в таких ситуациях могут только навредить: в них содержится минеральное масло, от которого резиновые уплотнители разбухают. В качественных силиконовых смазках минеральное масло отсутствует. Такие смазки создают на поверхности тонкую пленку из молекул силикона, устойчивую к мойкам и перепадам температур, и не наносят вреда резиновым деталям.

Нелишним будет обработать и дворники. Для этого нужно их смазать и хорошенько протереть чистой ветошью. Результатом будет защита от примерзания и плавный ход щеток.

Не замерзнут и замки дверей, капота и багажника, если заранее обработать их силиконом. Удобнее использоваться для этого смазку с трубочкой. К слову сказать, заодно избавит от заедания.

Не гнется?

В современных автомобилях в дверях чего только нет: электрозамки, электростеклоподъемники, электрозеркала, высоко- и низкочастотные динамики, а в водительской двери — еще и пульт управления чуть ли не половиной автомобиля. В задней двери кроссоверов, универсалов и хэтчбеков имеются еще и светотехника, обогрев и очиститель стекла. И все эти устройства проводкой соединяются с электросистемой автомобиля, жгуты получаются толстые. Они проходят в двери через резиновые гофры. Провода в тесных гофрированных соединениях спустя несколько лет начинают чувствовать себя неуютно: былой подвижности уже нет… А вот если обработать такую гофру изнутри силиконовой смазкой, то жизнь проводки продлится.

Скрипит?

Скрипы торпедо не влияют на безопасность, однако способны вывести из себя кого угодно. Силиконовые смазки легко подавляют эти шумовые воздействия, равно как и скрип дверных петель.

Дергаются?

Когда стекла в дверях начинают нервно дергаться, обычно достаточно смазать направляющие силиконовой смазкой. Плавность хода вернется буквально на глазах. При случае можно обработать и сам механизм стеклоподъемника — станет только лучше.

Если приходится часто двигать туда-сюда сиденья, трансформируя салон, стоит обработать силиконовой смазкой салазки сидений — пусть скользят, а не дергаются.

А что еще?

Для помощи дворникам можно смазать многое: тяги, шарниры поводков и т.п.

Под капотом имеет смысл обработать тросовые приводы — газ, сцепление и тросик привода замка капота. Не помешает освежить петли капота.

Если убедите себя залезть под автомобиль, то можно смело обработать все резиновые чехлы, какие только увидите. Кроме того, силиконы помогут при запрессовке втулок рессор или амортизаторов — если, конечно, вы намерены этим заниматься.

Выдвижные антенны сегодня — довольно редкое явление; впрочем, иногда их устанавливают при тюнинге. В общем, если у вас такая антенна есть — смажьте ее колена: станет лучше!

А вот этого делать не нужно

Кое для чего силиконовые смазки все же не годятся. Например, не стоит пытаться использовать их для обработки заржавевших соединений: не предназначены они для отвинчивания заржавевшей резьбы. Для этого лучше взять «вэдэшку».