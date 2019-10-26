Хобби настоящего мужчины: делаем танк (но маленький!)

Стендовый моделизм — увлечение на стыке нереализованных желаний детства и возможностей взрослого человека. С одной стороны, речь идет о маленьких танках или автомобильчиках, напоминающих почти забытые игрушки. С другой, таковыми они точно не являются — уж больно хрупки. А лучшие собранные модели часто вызывают желание попробовать самому. С чего при этом начать и какие там подводные камни — сейчас расскажем.

Шаг 1. Определитесь с тематикой и масштабом

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На рынке существует множество самых разных моделей. Танки, грузовики, легковые автомобили, самолеты и корабли — даже космические есть! Конечно, никто не мешает собирать разностороннюю коллекцию из всего подряд. Но в каждой из «дисциплин» есть множество маленьких неочевидных хитростей, и для начала лучше отточить мастерство в чем-то одном, а уже потом, набрав опыта, расширять свое хобби.

Также неплохо выбрать любимый масштаб — их тоже множество. Скажем, самый популярный для моделей танков — 1/35 (модель уменьшена в 35 раз), для грузовиков — 1/43, а для легковушек — 1/24. Приемы работы в разных масштабах не всегда совпадают. Ведь чем в меньшее количество раз уменьшена ваша модель, тем большее с ней можно сделать. Некоторые даже имитируют росписью фактуру шерсти или сукна на форме выглядывающих из люков танкистов — тут уже насколько мастерства и усидчивости хватит.

Так выглядит модель до сборки (sevenbytes.ru)

Шаг 2. Выберите фирму

Стендовые модели — по сути, наборы для сборки, производимые разными фирмами. Цены и качество разнятся, как у Запорожца и BMW — за модель танка в масштабе 1/35 придется отдать, в среднем, от 500 до 5000 рублей. За что платим? За детальность проработки, удобство сборки, качество пластика — хороший легче обрабатывать. Немаловажно и отсутствие щелей — плотно прилегающие друг к другу детали не придется шпаклевать и шкурить.

Правда, зависимость качества от цены вовсе не линейна — не стоит думать, что, купив самую дорогую модель, вы автоматически обеспечите себе приятную и беспроблемную сборку. Деньги могут платиться за богатую деталировку. Она окупит себя с опытными моделистами, но начинать хобби танком на 1,5 тысячи деталей — идея не из лучших. К тому же есть фирмы, работающие по редким прототипам «для ценителей» небольшими тиражами — от этого их модели стоят недешево, но отнюдь не беспроблемны.

Поэтому новичку имеет смысл смотреть именно на фирму, а не цену. В этом смысле можно смело рекомендовать японскую Tamiya. Ее модели стоят весьма разумных денег (от 700 до 3000 рублей за танк в 1/35) и всегда приводят к ожидаемому результату. Хотя за это часто приходится платить обилием проработки — но ведь наша задача войти «в тему», а не ваять шедевры с ходу — такого не было даже у самых виртуозных моделистов.

Можно попробовать и отечественного производителя — например, фирму «Звезда». Это крупнейшая отечественная фирма по выпуску моделей, которая имеет множество наград на зарубежных профильных выставках. Только уточните у продавца, насколько «стара» модель — уверенным можно быть в том, что разрабатывалось в последние пять лет. Выпущенное раньше сделано на куда более сомнительном технологическом уровне и сегодня вряд ли актуально.

КАМАЗ фирмы «Звезда» на стадии проектирования (https://zvezda.org.ru)

Шаг 3. Подберите инструменты

В первую очередь понадобится клей. Лучше не мудрить и купить специальный клей для моделей — предназначенный для полистирола, он оптимально подходит именно для них. Обратите внимание на «супержидкие» (extra thin) клеи. Часто удобнее не мазать склеиваемые части двух деталей, а просто соединить их и промазать стык — клей сам затечет куда надо, и оставит меньше следов.

Также помогут острый цанговый нож, пинцет, кусачки для отделения деталей от литников. Пригодится шкурка — в любом строительном возьмите несколько листов зернистостью от 600 до 1000, зачищать заусенцы у «скусанных» с тех же литников деталей.

Диорамы — одна из вершит стендового моделизма. Тут надо уметь и танки собирать, и рельеф имитировать, и фигуры расписывать (pinterest.com)

Шаг 4. Чем будем красить?

Для начала неприятное — чтобы качественно покрасить модель, в любом случае понадобится аэрограф. А к нему — подающий воздух компрессор. Минимальная стоимость обоих — например, недорогой китайской фирмы Jas — от 3000 рублей.

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Но если вы решили для начала «просто попробовать», имейте в виду, что «под кисть» лучше всего подходит водный акрил. Саму кисть лучше выбрать самую мягкую — колонок. Главное, не стесняйтесь разводить пожиже (водный акрил — как ни странно, водой). Лучше пройтись несколько раз полупрозрачными слоями, чем «толсто» мазнуть один раз.

Окраска выполняется минимум в три приема — грунт, сама краска и закрепляющий лак. Все это бывает на трех самых распространенных для моделизма основах — нитро, водный акрил и акрил спиртовой.

Нитрокраска держится и ложится лучше всего, но сравнительно долго сохнет. А еще очень неприятно пахнет, и вдыхать ее пары в непроветриваемых помещениях и вовсе вредно для здоровья. Водный акрил безвреден и пахнет нейтрально, но держится хуже всего. Спиртовой акрил — своеобразная «золотая середина». И ложится средненько, и пахнет умеренно.

Собирать можно не только военную технику. Вот, например, модель ЗИЛ-133 за авторством Дениса Савельева (https://vk.com/id304776896)

Шаг 5. Не спешите

Моделизм — тема широкая и глубокая. Раскрыть ее полностью не получится и в двух-трех томах. Поэтому если вы загорелись пополнить ряды поклонников этого хобби или вернуться в него после долгого перерыва, не стесняйтесь искать информацию.

Вбив в поисковик запрос «стендовый моделизм», вы обнаружите десятки магазинов, сайтов и форумов, а также профильных групп в соцсетях. Интернет содержит терабайты советов, хитростей и тех самых неочевидных моментов, учет которых отделит приятную глазу модель от безнадежно испорченной.

Изучив информацию, пообщавшись с более опытными моделистами, дерзайте. При правильном подходе хобби более чем медитативное — отличный способ занять себя долгими зимними вечерами.

Собранная по всем канонам модель танка в итоге выглядит очень реалистично. Модель танка ИС-4, собранная Адамом Уайлдером, масштаб 1/35 (pinterest.com)

Комментарий эксперта

, представитель фирмы «Звезда»: , представитель фирмы «Звезда»:

Выпуск набора для постройки модели — долгий, увлекательный и подчас дорогой процесс. Раньше формы для моделей создавались вручную, на станках или при помощи процесса гальванизации, когда вокруг деталей мастер-модели наращивалась корка метала, постепенно становившаяся формой. Теперь разработка прототипа модели перешла в 3D, что позволяет добиться высокой точности стыковки, предусмотреть сложную разбивку модели на детали и показать общественности вид модели еще до воплощения её в пластике. После этого детали формы фрезерует автомат, но самые мелкие и сложные детали зачастую добавляют мастера инструментального цеха, работая руками. К примеру, сварные швы, фактуру брони и так далее.



Для погружения в это увлекательное хобби стоит начать с простых наборов, не стремясь сразу построить лучшую модель, изобилующую мелкими деталями. Набор для знаменитого Т-34, акриловые краски на водной основе, внимательное следование инструкции, поиск ответов на возникшие по ходу работы вопросы в сети и отсутствие спешки — вот рецепт красивой первой модели.



А еще во многих городах существуют кружки стендового моделизма для детей (их активно поддерживает наша компания). И в некоторые из них может записаться и взрослый человек. Его научат азам сборки и покраски, но, конечно, за определенную сумму.