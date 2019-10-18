Skoda Kodiaq и Subaru Forester: два примерных семьянина

Три иконки в машине — кто они? Почему трое? И что думает РПЦ? А еще: важно ли, где их разместить и к чему на самом деле они призывают? Теперь у вас есть ответы. 6 ошибок, которые совершают даже опытные водители Без ошибок не обходится ни один водитель. Однако часть из них носит не случайный, а осознанный характер: водитель совершает их намеренно, поскольку вовсе не считает некоторые действия ошибочными. В отдельных случаях какая-то логика при этом действительно присутствует, но… В общем, как обычно, приглашаем высказаться по перечисленным ниже ситуациям. Что выбрать — классический автомат или робот? Перечисляем все плюсы и минусы роботизированных коробок и выясняем, почему от автоматов не нужно отказываться.