Skoda Kodiaq и Subaru Forester: два примерных семьянина — журнал За рулем

Skoda Kodiaq и Subaru Forester: два примерных семьянина

В преддверии зимы давайте присмотримся к полноприводным Кодиаку и Форестеру. «Чеха» собирают в Нижнем Новгороде, но японская сборка, наверное, получше будет? Так я представляю себе разговор на кухне образцового семейства.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Жена сразу скажет, что ей нравится Кодиак. Муж, наслушавшись в курилке от рыбаков о возможностях Форестера, его умной развесовке и дорожном просвете, сильно задумается. Мы постарались рассмотреть обоих конкурентов с разных сторон.

Об этом читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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