На дорогах такое случается постоянно: другой водитель обязан вам уступить, но уступит ли? А вдруг он вас не заметил, решил проскочить или вовсе не знает Правил и уверен, что это вы должны уступить ему дорогу? Если хотя бы одно из предположений верно, вы окажетесь в ловушке. И пусть в ДТП будет виноват кто-то другой — от этого не легче.

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Статистика дорожно-транспортных происшествий подсказывает, что аварии в городах в большинстве случаев обходятся без тяжких последствий, в отличие от аварий на трассах. Однако это не повод расслабляться.

Вот типично городской расклад. С разрешенной скоростью 60 км/ч вы едете по узкой двухсторонней улице и нагоняете грузовичок, который еле плетется. Его скорость не больше 40 км/ч. Вы решаете его обогнать и подаете сигнал левого поворота. Водитель грузовика, скорее всего, заметил вас, потому что сместился чуть правее. В это время из бокового проезда примерно в 50 метрах впереди выезжает направо желтый автомобиль. Его водитель смотрит влево, чтобы убедиться, что на полосе, на которую он выезжает, никого нет. Ему невдомек, что опасность может подстерегать с другой стороны.

Каковы будут ваши действия, окажись вы в такой ситуации?

Предлагаем проголосовать за действия, которые считаете оптимальными с точки зрения вашего водительского опыта. Оценки и анализ предлагаемых решений дадим на следующей странице.