Известный китайский автомобильный бренд GAC MOTOR приглашает к сотрудничеству заинтересованных дилеров по всей России

Совсем недавно GAC MOTOR (ГАК МОТОР) провела в Москве первое мероприятие по продвижению бренда — первую инвестиционную встречу, в которой приняли участие более 40 крупных московских дилеров и других гостей.

Мероприятие по продвижению бренда вызвало большой интерес со стороны присутствующих. Местные дилеры, ознакомившись с предприятием и его модельным рядом, а также пообщавшись с топ-менеджерами GAC MOTOR, получили более глубокое представление о бренде, его потенциале и высоком качестве продукции, а также выразили уверенность в успешном развитии GAC MOTOR в России.

Генеральный менеджер GAC Motor International Sales Company (Международная торговая компания ГАК МОТОР) г-н Цзэн Хэбинь, вице-президент GAC Motor International Sales Company, исполнительный директор и президент ГАК МОТОР РУС г-н Ван Шуньшэн и другие топ-менеджеры и сотрудники компании посетили данное мероприятие. Г-н Ван Шуньшэн заявил:

«Высокое качество продукции мирового класса и профессиональные производственные мощности — это та база, с помощью которой мы надеемся завоевать признание российских потребителей. Мы уделяем огромное внимание развитию GAC MOTOR (ГАК МОТОР) в России и намерены прочно обосноваться на российском рынке, исполнить наши обязательства перед ним. Сейчас мы сердечно приглашаем всех поближе познакомиться с GAC MOTOR. Мы имеем долгосрочные планы по поводу нашего развития и надеемся сформировать комплексные стратегические партнерские отношения с дилерами, совместно развиваться, добиваться взаимовыгодного сотрудничества, чтобы подарить российским потребителям еще более богатый выбор автомобилей».

Вице-президент GAC Motor International Sales Company (Международная торговая компания ГАК МОТОР), исполнительный директор и президент ГАК МОТОР РУС г-н Ван Шуньшэн выступает с речью.

Как известно, компания GAC MOTOR была создана в 2008 году, это самостоятельный бренд, развиваемый китайским производителем автомобилей высокого класса — корпорацией GAC GROUP (Гуанчжоу Автоиндустриальная Группа), которая занимает 189-е место в списке 500 лучших предприятий по версии журнала Fortune. GAC MOTOR работает над созданием «бренда мирового уровня и глобализированного предприятия». Сочетая в себе концепцию бережливого производства Honda, способ производства Toyota, а также философию GAC MOTOR, компания создала особую «систему производства GAC MOTOR» — GPS (GAC Production System). В настоящее время GAC MOTOR успешно развернула деятельность в 24 странах и регионах, расположенных в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе и Америке, а также продолжает осваивать новые рынки, на начальном этапе сформировав сеть сбыта и систему обслуживания по всему миру. На рынке же Ближнего Востока GAC MOTOR является одним из самых популярных китайских брендов среди местных потребителей. В последние годы торгово-экономические отношения России и Китая становятся все более тесными. Начиная с 2015 года, когда объём торговли между двумя странами составлял 63,55 млрд долларов США, торгово-экономические отношения между странами непрерывно развивались, совершив значительный прорыв в 2018 году, когда объём торговли между Россией и Китаем впервые преодолел отметку в 100 млрд долларов США, установив тем самым новый исторический рекорд. В 2019 году отмечается 70-летний юбилей установления дипломатических связей между Россией и Китаем, это также ключевой год для дальнейшего устойчивого и глубокого развития двусторонних торгово-экономических отношений. Выступая в качестве важной основы промышленного развития страны, автоиндустрия играет большую роль в двусторонних торгово-экономических связях. В настоящее время Россия ускоренно проводит реформы экономической структуры и всемерно продвигает модернизацию всех отраслей, что открывает широкие перспективы для развития автомобильной индустрии. В 2018 году в России было продано более 35,5 тыс. автомобилей китайских брендов, что на 11% превышает показатели 2017 года, а суммарная доля рынка составила 1,96%. Огромный рыночный потенциал предоставляет стратегические возможности для GAC MOTOR в выходе на российский рынок. В прошлом году отмечался 10-летний юбилей с момента создания GAC MOTOR (ГАК МОТОР), компания успешно выполнила план по зарубежному развитию и добилась 69%-ного роста объёма продаж за границей. 2019 год — первая страница в совершенно новом десятилетии развития компании, GAC MOTOR продолжит активно наращивать своё присутствие на зарубежных рынках, придавая особое значение развитию российского рынка, уверенно выполняя план по его развитию.

GAC MOTOR GS8

GAC MOTOR GS8

Устойчивое развитие сети бренда на российском рынке — новое начало глобализации GAC MOTOR

С момента своего первого появления на Московском международном автомобильном салоне в августе 2018 года GAC MOTOR (ГАК МОТОР) впервые поучаствовал в Петербургском международном автомобильном салоне и годовой конференции ассоциации РОАД в апреле 2019 г., а также провел церемонию открытия ООО «ГАК МОТОР РУС» в московском бизнес-парке Гринвуд. ООО «ГАК МОТОР РУС» — это первая попытка GAC MOTOR (ГАК МОТОР) по созданию независимой дочерней компании за рубежом. Таким образом, бренд впервые представил свой метод транснационального управления и локализованной работы предприятия, продемонстрировал большое внимание к России и свою решимость укорениться на этом рынке, положил новое начало в процессе глобализации компании. В настоящее время компания официально работает, приняв местных сотрудников на различные должности. Они активно осуществляют стратегическое планирование и всестороннее построение дилерской сети и каналов сбыта, постепенно расширяя сеть и полностью охватывая города с населением более одного миллиона человек в России, 16 лучших городов по совокупному объёму экономики и населения являются основными зонами внимания. В 2019 году мы начали работать с тридцатью дилерами.

GAC MOTOR GS8 на Московском международном автомобильном салоне.

С помощью продукции и сервиса высшего качества подарить российским потребителям лучшую мобильную жизнь будущего

Компания GAC MOTOR (ГАК МОТОР) твердо придерживается идеи «Руководство бренда, продвижение под высокими стандартами и непрерывное качественное развитие», шесть лет подряд занимает первое место в исследовании качества новых китайских автомобилей (IQS), которое публикуется J.D. Power, а модель компании GAC MOTOR GS8 заняла первое место в сегменте габаритных кроссоверов.

GAC MOTOR на Петербургском международном автомобильном салоне.

Компания установила долгосрочные, стабильные и глубокие партнерские отношения с дилерами по всему миру, а также использует всемирную исследовательскую сеть GAC MOTOR (ГАК МОТОР) с собственным исследовательским институтом в качестве проектно-исследовательской базы. Благодаря безукоризненному качеству и четкому видению перспектив развития GAC MOTOR, используя свои исключительные особенности и уникальные ключевые преимущества, создал флагманскую модель GAC MOTOR (ГАК МОТОР) GS8 и серию других автомобилей компании, а также постоянно увеличивает ассортимент своей продукции, активно развивается в различных отраслях. В 2019 году корпорация GAC GROUP (Гуанчжоу Автоиндустриальная Группа), к которой принадлежит GAC MOTOR (ГАК МОТОР), ускорила свое развитие на рынке автомобилей на новых источниках энергии и продолжает выпускать новые продукты данной сферы. Среди них — впервые представленная в этом году модель на новых источниках энергии GAC MOTOR (ГАК МОТОР) Aion S. По последним новостям, известный китайский автомобильный бренд GAC MOTOR (ГАК МОТОР) планирует выход на российский рынок в 4-м квартале 2019 года, одновременно с этим увидит свет его первый роскошный семиместный кроссовер GAC MOTOR (ГАК МОТОР) GS8, ориентированный на российский рынок. Таким образом, компания сможет удовлетворить потребности российских потребителей в средстве передвижения. Верим, что благодаря силе своего бренда и великолепному качеству продукции и обслуживания GAC MOTOR (ГАК МОТОР) сможет подарить российским потребителям прекрасную автомобильную жизнь будущего. В данный момент GAC MOTOR (ГАК МОТОР) ищет партнёров в России. Если Вы уверены в успешном развитии GAC MOTOR (ГАК МОТОР) и заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, Вы можете связаться с нами по телефону +7（967）026-78-47 / +7 (495) 995-37-16, электронному адресу dealers-ru@gacmotor.com или оставить заявку на сайте www.gacmotor.com.ru, и мы свяжемся с Вами для обсуждения подробностей.