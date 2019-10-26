Nissan X-Trail — Subaru Forester: тест японских антиподов — журнал За рулем

Nissan X-Trail — Subaru Forester: тест японских антиподов

Новый X-Trail нарядно апельсинового цвета, а Forester — тоже похорошел, но по цвету, как будто ему с листвой сливаться. Меня сразу начинают терзать сомнения.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

По цвету понятно — одни любят яркое, другим хочется быть незаметными. Но даже по месту сборки двух наших конкурентов — тоже может быть два противоположных мнения. Одни скажут, что японская сборка лучше и за нее можно даже доплатить, чем связываться с питерским производством. Другие удивятся — зачем доплачивать 200 тыс. рублей? Мы постараемся не впадать в крайности, пусть победителя определит сильнейший.

Читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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