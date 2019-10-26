Nissan > X-Trail

Как самому переобуть машину — подробная инструкция В период массовой переобувки на шиномонтажах не протолкнуться. Но можно сэкономить и время ожидания в очереди, и деньги. Хобби настоящего мужчины: делаем танк (но маленький!) Стендовый моделизм — увлечение на стыке нереализованных желаний детства и возможностей взрослого человека. С одной стороны, речь идет о маленьких танках или автомобильчиках, напоминающих почти забытые игрушки. С другой, таковыми они точно не являются — уж больно хрупки. А лучшие собранные модели часто вызывают желание попробовать самому. С чего при этом начать и какие там подводные камни — сейчас расскажем. У нас в городе поворотниками не пользуются. Можно всех оштрафовать? Многие водители уверены, что за некоторые «несерьезные» нарушения ПДД попросту не предусмотрен никакой штраф. Например, за не включенный перед маневром поворотник. На самом деле штраф есть. Другое дело, что этим никто не хочет заниматься.