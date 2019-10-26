Nissan > X-Trail

Стендовый моделизм — увлечение на стыке нереализованных желаний детства и возможностей взрослого человека. С одной стороны, речь идет о маленьких танках или автомобильчиках, напоминающих почти забытые игрушки. С другой, таковыми они точно не являются — уж больно хрупки. А лучшие собранные модели часто вызывают желание попробовать самому. С чего при этом начать и какие там подводные камни — сейчас расскажем.
Многие водители уверены, что за некоторые «несерьезные» нарушения ПДД попросту не предусмотрен никакой штраф. Например, за не включенный перед маневром поворотник. На самом деле штраф есть. Другое дело, что этим никто не хочет заниматься.
С уходом классического Дефендера на пенсию в модельной гамме фирмы Land Rover три года зияла брешь. Но британцы времени не теряли — новый Defender не должен посрамить честь знаменитого предшественника.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.