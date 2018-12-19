Ну и кто здесь нарушает? — тест на базовые знания ПДД Проезд круговых развязок не всем водителям дается легко — даже опытные порой ошибаются. Вы опытный? Сейчас узнаете это. Доводчики дверей: их придумали для элитки Если дверь недозахлопнули перед поездкой, она будет дребезжать. Еще хуже, что в движении она может открыться. А если дверь недозакрыли на парковке, машина не встанет на сигнализацию. Но автодоводчики придумали вовсе не по этой причине. Чем изношенные шины на самом деле хуже новых? Какие именно качества шин страдают от износа, в первую очередь, выясняем с нашими шинными испытателями и маркой Continental.