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Сегодня, в
13:30
Дед — огонь! Подарил себе на 100 лет… электромобиль!
Родственники шутят, что в 100 лет глава семьи решился «встать под напряжение». Он же объясняет решение тем, что более ответственно теперь относится к экологии.
Сегодня, в
13:10
Названы новые цены кроссовера Lifan X70 — теперь подороже
В продаже вновь появился Lifan X70 — «качественно новый», теперь китайской сборки.
Сегодня, в
12:27
Важно каждому водителю: все изменения в Законе об ОСАГО
В частности, страховая компания отныне обязана принимать у водителей наряду с протоколами и постановлениями ГИБДД документы, выданные спасателями или медиками.
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Перcона
Сегодня, в
12:45
Ну и кто здесь нарушает? — тест на базовые знания ПДД
Проезд круговых развязок не всем водителям дается легко — даже опытные порой ошибаются. Вы опытный? Сейчас узнаете это.
Сегодня, в
8:00
Доводчики дверей: их придумали для элитки
Если дверь недозахлопнули перед поездкой, она будет дребезжать. Еще хуже, что в движении она может открыться. А если дверь недозакрыли на парковке, машина не встанет на сигнализацию. Но автодоводчики придумали вовсе не по этой причине.
Вчера, в
16:00
Чем изношенные шины на самом деле хуже новых?
Какие именно качества шин страдают от износа, в первую очередь, выясняем с нашими шинными испытателями и маркой Continental.
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Автопутешествие
Сегодня, в
10:00
Новая Skoda Octavia: первый (секретный) показ и тест-драйв
Прощайте, двойные фары! Что еще скрывает под камуфляжем абсолютно новая Skoda Octavia, узнал «За рулем».
Сегодня, в
6:01
Volkswagen Polo с пробегом: 4 плюса, 3 недочета и 5 болячек
Новый Polo — машина популярная и уважаемая. А чего ждать при покупке модели с изрядным пробегом, выяснил эксперт «За рулем».
26
октября
Nissan X-Trail — Subaru Forester: тест японских антиподов
Новый X-Trail нарядного апельсинового цвета, и Forester тоже похорошел, но по цвету — как будто ему с листвой сливаться. Меня сразу начинают терзать сомнения.
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