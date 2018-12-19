Ну и кто здесь нарушает? — тест на базовые знания ПДД — журнал За рулем

Ну и кто здесь нарушает? — тест на базовые знания ПДД

Проезд круговых развязок не всем водителям дается легко — даже опытные порой ошибаются. Вы опытный? Сейчас узнаете это.

На схеме изображен перекресток, перед ним установлены знаки приоритета и информационные таблички, на которых указано направление главной дороги. К перекрестку подъезжает два легковых автомобиля. Водители собираются поворачивать направо, причем оба намерены попасть в правый ряд круговой дороги. Есть ли среди них нарушитель?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Кто нарушит ПДД, если продолжит ехать по указанным траекториям?

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