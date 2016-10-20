Этой осенью по территориям России и Европы прошел международный автопробег газомоторной техники «Газ в моторы 2019». Участники мероприятия на своем примере доказали, что можно проехать 8000 км на самом экономичном и экологичном виде топлива — природном газе.

На европейском участке маршрут автопробега пролегал через Турцию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Словению, Италию, Бельгию, Австрию и Германию. Автомобили проехали 5320 км, используя в качестве топлива природный газ. Автопробег на российском участке стартовал в Краснодарском крае. Его маршрут пролегал через ряд регионов: Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Тульскую, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность российского участка составила 2760 км.

В мероприятии приняли участие более 20 единиц транспорта российского и зарубежного производства. Среди участников автопробега были представлены пассажирский автобус LOTOS 105, легковые автомобили LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG, седельные тягачи R410 и G410 Scania, IVECO Stralis NP, автофургон Hyundai HD78, пассажирский автобус IVECO-AMT 323900, фургоны-рефрижераторы ISUZU6, пассажирский автобус Volgabus 528502G2 «Марафон», а также два опытных российских образца — седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO, работающий на сжиженном природном газе, и дорожный капотный самосвал Урал 73945 с газовым двигателем. Заправка транспортаосуществлялась на 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях «Газпром».Сегодня компании принадлежит самое большое количество газозаправочных объектов — 317, всего же на территории России их более 400. С каждым годомувеличивается: с 2015 года по 2018 год построено 86 новых газозаправочных объектов. В 2019 году строятся 43 газозаправочные станции под брендом компании.Работа ведется в 17 приоритетных регионах, в том числе в 5 регионах реализуются пилотные проекты ускоренного развития рынка газомоторного топлива. Это Санкт-Петербург, Белгородская, Калининградская, Ленинградская и Ростовская области. В дальнейшем региональные рынки газомоторного топлива будут объединены газомоторными коридорами. На ключевых федеральных трассах большой протяженности и с высоким транспортным потоком будут построены газозаправочные станции. В качестве приоритетных трасс рассматриваются М-10, М-11, М-4, М-5, М-7, М-1 и строящийся международный транспортный маршрут «Европа — Западный Китай».В начале октября на трассе М-10 в Крестецком районе Новгородской области в эксплуатацию введена площадка с передвижными автогазозаправщиками, которые обеспечивают заправку транспорта компримированным и сжиженным природным газом. Кроме того, на трассе М-11 в Окуловском районе ведется строительство КриоАЗС «Газпром», ввод в эксплуатацию которой запланирован в следующем году. Данные объекты ориентированы на транзитный транспорт по маршруту «Москва — Санкт- Петербург», который уже сегодня проявляет активный интерес к переходу на использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива. Сегодня именно этот вид топлива считается ключевой альтернативой дизелю.

Участники автопробега «Газ в моторы 2019» провели замеры эффективности использования СПГ на транспорте. Стоимость СПГ в среднем по России составляет 25 рублей за 1 кг (1 куб. м КПГ — около 16 рублей). Заправка грузового автомобиля КАМАЗ 5490 Neo на российском участке автопробега обошлась в 16 560 рублей, затраты на дизельное топливо для аналогичного автомобиля могли бы составить 40 500 рублей. Выгода от использования природного газа составила около 24 000 рублей.

Автопроизводители также делают ставку на развитие линейки техники на природном газе, на российском рынке представлено 229 моделей газомоторного транспорта. Большая часть из них приходится на сегменты пассажирских и грузовых перевозок. Сегодня наибольший спрос на природный газ в качестве моторного топлива наблюдается со стороны коммерческого транспорта, для которого сокращение топливных затрат является вопросом повышения экономической эффективности.