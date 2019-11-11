ROWE: немецкое качество и русские морозы

Еще вчера зимняя езда на автомобиле казалась многим непонятным сумасшествием. Особенно в России, где так много снега и такие сильные морозы. Когда-то со всеми трудностями езды по зимней Руси столкнулся немецкий барон Мюнхгаузен, описавший их в своих мемуарах. Конь, на котором он въехал в Россию, тоже натерпелся всякого, поскольку не был подготовлен должным образом…

Сегодня россияне вообще не смотрят на календарь, садясь за руль. Что касается немцев, то они с уважением прислушиваются к треску далеких крещенских морозов и честно пытаются сделать зимние поездки россиян максимально комфортными и безопасными. Пример такой деятельности демонстрирует основанная в 1995 году компания ROWE MINERALÖLWERK GMBH, поставляющая в Россию моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие жидкости и многое другое. С подробным перечнем товаров можно ознакомиться на официальном сайте https://rowe-russland.ru.



Разумеется, трудно давать советы тем, кто осмелился садиться за руль русской зимой. За окном темно, дорога скользкая, двери примерзают, во дворах сугробы, в салоне холодно, мотору тяжело… Но россияне прекрасно знают, что необходимо поменять резину на зимнюю, залить морозостойкую стеклоомывающую жидкость, проверить жидкость в системе охлаждения, оценить состояние аккумуляторной батареи — это тоже азбучные истины…



А вот какое бы применить моторное масло? Ведь это — одно из главных «блюд» в меню двигателя. Моторное масло должно смазывать и охлаждать двигатель внутреннего сгорания, мыть его и удалять загрязнения. Но в зимний период времени первое, о чем следует задуматься, это поведение моторного масла при низких температурах. Ведь зимой оно сильно густеет, а потому, при неверном выборе, двигатель может и не завестись. Для этого нужно подобрать вязкость моторного масла согласно рекомендациям производителя автомобиля. Также важно понимать, что моторное масло должно быть синтетическим. А еще, когда все технические нюансы учтены, обязательно стоит обратить внимание на производителя моторного масла, на его репутацию и уровень технического оснащения, страну производства и родословную. У немецкого производителя смазочных материалов ROWE все это есть. Два собственных современных завода расположены в западной части Германии. На одном из них производят фирменные канистры — для потребителя это верный способ отличить оригинал от подделки. А в целом ROWE — это заведомо большой ассортимент синтетических продуктов, которые уже зарекомендовали себя хорошо в условиях русской зимы.





Само собой, что владельцу машины необходимо периодически контролировать уровень ОЖ, не допуская его аварийного снижения.

На всякий случай напоминаем: первая цифра в обозначении SAE указывает на минимальную температуру, на которую рассчитано моторное масло. Если там, к примеру, указан ноль, то проворачивание коленвала гарантируется до минус 35 °С, а прокачиваемость масла — до минус 40 °С. Вторые цифры говорят о допустимом диапазоне изменения вязкости масла при 100 ºС. О классе качества масла говорят обозначения типа SM, SN, СJ, CF и т. п. Напоминаем: так обозначают качество масел согласно зарубежной классификации API. Чем дальше последняя буковка от начала алфавита, тем лучше масло. Самый высокий класс на сегодня — SN/СF. Он может использоваться вместо любого другого.А масло с какими циферками предпочесть? Если говорить о ресурсе мотора, то стоит выбрать вязкие масла 5W-40 или 0W-40 . Сделать упор на топливную экономичность помогут 5W-30 или 0W-30 . Если на улице почти все время зима, то логично выбрать масла с лучшими низкотемпературными свойствами — SAE 0W-30 или 0W-40.От моторного масла — к охлаждающей жидкости . К сожалению, часто приходится слышать, как потребители выбирают ее… по цвету! Между тем, по составу функциональных присадок охлаждающие жидкости делятся на четыре основных типа: карбоксилатный (ОАТ), гибридный (Hybrid), лобридный (Lobrid) и традиционный (Traditional) — последний тип сегодня считают устаревшим. И заливать в мотор нужно именно жидкость нужного вам состава — цвет не имеет к нему никакого отношения, поскольку определяется красителем. Что ж, ROWE производит охлаждающие жидкости всех основных типов. При этом все они — чистокровные «немцы», а вовсе не приезжие… Напоминаем: товар признается немецким исключительно в тех случаях, когда ключевые этапы его производства — в том числе, основной производственный процесс, благодаря которому товар приобретает определяющие для потребителя характеристики — осуществляются именно в Германии. Охлаждающие жидкости ROWE — именно такие. Отдельно отметим, что ROWE производит как готовые антифризы, так и концентраты, а также присадки к ОЖ. Все технические жидкости ROWE могут применяться безо всяких ограничений как в чугунных, так и в алюминиевых конструкциях.

Как выбрать нужную вам жидкость? Достаточно обратиться к разделу «ПОДБОР» на сайте www.rowe-russland.ru и тут же уточнить, какой именно продукт рекомендован производителем автомобиля для данной модели. В этом вам поможет наш QR-код.



Напоминаем, что кроме моторных масел и охлаждающих жидкостей ROWE производит трансмиссионные масла, тормозные жидкости, разнообразные смазки и многое другое. Все эти продукты можно смело применять для подготовки машины к зимнему сезону, так и в любое другое время.



Современный автомобиль — это надежный автомобиль. Но таковым он становится только при условии грамотного своевременного обслуживание с применением качественных смазочных материалов и запчастей. Применив продукцию ROWE, вы сможете вынести свое суждение о новом товаре, которое, конечно же, рождается не сразу. Впрочем, что немцу хорошо, то и россиянину должно быть Зер Гут!