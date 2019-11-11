Kia Rio X-Line и Chery Tiggo 4: кто выше прыгнет — журнал За рулем

Kia Rio X-Line и Chery Tiggo 4: кто выше прыгнет

Прыгать — для автомобилей это не совсем привычное занятие, но я осознанно ввел это упражнение в свою систему тестов. На этот раз X-Line и Tiggo 4 прошли, можно сказать, «огонь и воду». Так и должно быть, если кому-то захочется прыгнуть выше других на рынке и ощутить, как звучат «медные трубы».

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Chery > Tiggo 4

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line

Из теста узнаете, как гасят колебания подвески конкурентов, как работает электроника, если автомобиль попал колесом на скользкую поверхность, ну и дальше по кругу — салон, езда с ветерком...

Во всех подробностях читать и смотреть видео здесь

Фото: «За рулем»
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