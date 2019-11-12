А что, так можно было?! Простой тест по ПДД

Kia Rio X-Line и Chery Tiggo 4: кто выше прыгнет

Прыгать — для автомобилей это не совсем привычное занятие, но я осознанно ввел это упражнение в свою систему тестов. На этот раз X-Line и Tiggo 4 прошли, можно сказать, «огонь и воду». Так и должно быть, если кому-то захочется прыгнуть выше других на рынке и ощутить, как звучат «медные трубы».