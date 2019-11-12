А что, так можно было?! Простой тест по ПДД — журнал За рулем

А что, так можно было?! Простой тест по ПДД

Такой перекресток может повстречаться где угодно. Уверены, что знаете, как его проехать без нарушений Правил?

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Ну и кто здесь нарушает? — тест на базовые знания ПДД

Представим ситуацию: вы подъезжаете к перекрестку и видите круглый знак в виде стрелки, указывающей вверх.

А теперь ответьте на простой вопрос: по каким из указанных траекторий можно проехать, не нарушая Правил дорожного движения? Вопрос, как всегда, с подвохом. Обратите внимание на конфигурацию проезжих частей.

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Видите знак «Движение прямо»? А как поедете?

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