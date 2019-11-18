Чтобы снова ездить на красивых хромированных колесных дисках, надо меньше чем 1000 рублей и немного времени.

В этом году в Центральной части России аномально теплая осень, подарившая нам возможность не спешить со сменой колес. А раз так, есть время привести в порядок колесные диски. Если они используются не первый сезон, наверняка на них появились и неглубокие царапины, и «бордюрка» — забоины на краях диска, да и лакокрасочное покрытие наверняка где-то потускнело, а где-то облупилось…

Исходные материалы

Чтобы устранить эти недостатки, можно, конечно, отдать диски в мастерскую, где их очистят от краски пескоструйкой, поправят геометрию, покроют заново порошковой эмалью. Но удовольствие это недешевое: в цену входит труд специалистов, дорогие материалы, амортизация оборудования, аренда помещения и, конечно, прибыль предприятия. А теперь представьте, как будет обидно снова повредить свежеокрашенное колесо.

Но если у вас ровные колесные диски с небольшими повреждениями, ту же работу можно сделать гораздо дешевле, без ожидания и с довольно приличным результатом.

Первым делом нужно, разумеется, запастись материалами. Мы приобрели два аэрозольных баллона эмали для дисков ASTROhim. Стоимость одного в розницу — 215 рублей. Красить будем только лицевую поверхность дисков. Даже при нанесении в два-три слоя эмали должно хватить на все четыре колеса. Астрохимовская эмаль хороша тем, что не требует ни предварительного грунтования, ни дополнительного покрытия защитным лаком и быстро сохнет на открытом воздухе.

Кроме эмали «хром» (АС-608), выбранной нами, у производителя есть еще аэрозольные эмали для дисков «зеркальный хром» (АС-607), «серебристый» (АС-609), «графит» (АС-610), «черный» (АС-602) и «серый» (АС-603). Подобные краски выпускают и другие производители. Заодно с эмалью мы приобрели и универсальный обезжириватель — антисиликон ASTROhim (150 рублей), наждачную бумагу и нетканые салфетки в рулоне (еще 300 рублей). Все материалы обошлись в 880 рублей.

Процедура покраски

Колеса с автомобиля надо будет снять и тщательно отмыть. Желательно демонтировать и шины с дисков, но этого можно избежать, прикрыв резину перед покраской полиэтиленом, плотной бумагой, даже просто газетами и малярным скотчем.

Чтобы избежать пыли, работать лучше в вентилируемом сухом помещении. И обязательно при температуре выше +10°С.

Окрашиваемую поверхность нужно заматовать — пройтись по ней наждачной бумагой с зернистостью не меньше 240 единиц либо скотч-брайтом — нетканым абразивным материалом. Крупные царапины стоит убрать финишной шпаклевкой. На подопытных дисках таких не оказалось, а мелкие царапины скрыла сама эмаль.

После подготовки поверхность нужно тщательно обезжирить и несколько минут подождать, пока улетучатся пары.

Эмаль на окрашиваемую поверхность следует наносить равномерно с расстояния 25–30 см.

Перед нанесением эмали баллон необходимо встряхивать в течение двух-трех минут, перемешивая краску. Распылять ее нужно с расстояния 25–30 см от окрашиваемой поверхности. Первый слой делаем очень тонким — на языке маляров он называется «вуалью». Потом, подождав 10–15 минут, наносим второй, потолще. Ждем еще 15 минут и наносим третий, финишный слой. Время высыхания «на отлип» при температуре +20°С составляет не менее 40 минут. Полное время высыхания при температуре +20°С — не менее трех часов. Пока сушится один диск, можно переходить к другому.

Если все делать аккуратно, не спеша, результат окажется отличным. Возможно, профессионалы найдут к чему придраться, но мы работаем не для них, а для себя. Как минимум до следующего сезона обновленные колеса будут радовать глаз. А может быть, такой покраски хватит на несколько лет — все зависит от вас.

Результат работы. Для наглядности мы поделили один из дисков на две части. Слева — окрашенная поверхность, справа — нетронутая.