Тест на знание ПДД — с подвохом (и не одним!) — журнал За рулем

Тест на знание ПДД — с подвохом (и не одним!)

Длительные поездки утомляют. Часто хочется остановиться, чтобы перевести дух и размяться. Вот только для остановки и стоянки есть определенные требования, не выполнив которые можно в лучшем случае попасть на штраф. В худшем такое пренебрежение может стать причиной аварии.

Итак, условия такие. Вы едете уже долгое время, и требуется сделать небольшой перерыв. Дорожная обстановка — как на схеме. Вопрос следующий, а можно ли припарковаться в указанном месте? И не грозит ли за такие действия водителю штраф?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.

А вы остановитесь так, как указано на схеме?

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