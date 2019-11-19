Длительные поездки утомляют. Часто хочется остановиться, чтобы перевести дух и размяться. Вот только для остановки и стоянки есть определенные требования, не выполнив которые можно в лучшем случае попасть на штраф. В худшем такое пренебрежение может стать причиной аварии.

Итак, условия такие. Вы едете уже долгое время, и требуется сделать небольшой перерыв. Дорожная обстановка — как на схеме. Вопрос следующий, а можно ли припарковаться в указанном месте? И не грозит ли за такие действия водителю штраф?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.