Длительные поездки утомляют. Часто хочется остановиться, чтобы перевести дух и размяться. Вот только для остановки и стоянки есть определенные требования, не выполнив которые можно в лучшем случае попасть на штраф. В худшем такое пренебрежение может стать причиной аварии.
Популярные у нас японские кроссоверы теперь производятся в Питере. Но при этом стоят немало. Так, машина в базовой комплектации обойдется в 1,76 млн рублей, а топ потянет аж на 2,7 млн. «Но это же Тойота», — скажут почитатели модели, отправляясь в салон за автомобилем.
Бесступенчатая трансмиссия Jatco, которую вазовцы по-прежнему называют автоматом, поменяла характер Весты и поставила крест на дальнейшем использовании на ней робота АМТ. Жалеть не стоит! Даже с учетом выросшей вдвое доплаты за отсутствие педали сцепления. «За рулем» протестировал машину и выяснил, каковы ее расход топлива и дорожный просвет.