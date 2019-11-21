Блог Петра Меньших: Lada Vesta с автоматом — иномарка по-русски — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Lada Vesta с автоматом — иномарка по-русски

Признаюсь, меня немного расстраивала мысль, что Lada уходит из Европы из-за неспособности соответствовать западным эконормам. И вот появилась маленькая надежда — Весте дали японский автомат и ниссановский 113-сильный мотор.

Ну уж японский мотор наверняка сможет удовлетворить самым жестким требованиям. А вот не факт! Отсюда вырастает и хорошая новость — красавица Веста в разных кузовах достанется только нам. Ну и чем плохо с японским вариатором и надежным мотором сразу ринуться в городские пробки, а оттуда на дачу?

Обо всех подробностях похожей поездки читайте и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
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