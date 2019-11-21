Новые модели головных устройств Pioneer: технологичные, сбалансированные, доступные Выбор автомобильного головного устройства, казалось бы, задача несложная. Но количество вариантов на рынке таково, что немудрено промахнуться и переплатить лишнего или купить магнитолу без нужных функций. Чтобы не ошибиться с выбором, представляем обзор новых моделей Pioneer. Что делать, когда тормозить бесполезно: советы от профи В экстренной ситуации первыми сработают инстинкты. Для водителя они плохие помощники: действовать нужно так, чтобы нанести минимальный вред, да еще и не забывать о ПДД. Колодки еще не стерлись, но их пора менять — как так?! Если безопасность для вас не пустой звук, тогда вы прислушаетесь к нашим советам.