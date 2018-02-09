Блог Петра Меньших: прослушали новую Hyundai Sonata — концерт понравился — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: прослушали новую Hyundai Sonata — концерт понравился

На фоне ушедших с нашего рынка американцев и пассивных японцев концерты группы Kia-Hyundai привлекают все больше внимания. Никак я не ожидал, что новая Соната прозвучит так революционно.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Hyundai > Sonata

Еще до начала презентации меня отвели в специальный зал, где стояла битая аж два раза на полигоне НАМИ Соната. Битая спереди и в бок. Потом из двух сварили одну машину для демонстрационных целей. Вот смотрите, мол, — внутри все целехонько и двигатель с коробкой как новенькие, стоят в сторонке. Сваренная из двух Соната только чуть ленится закрывать двери. Так и сияет революционным дизайном.

Обо всех подробностях первого показа читать здесь.

Фото: «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Hyundai Sonata (2)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...