На фоне ушедших с нашего рынка американцев и пассивных японцев концерты группы Kia-Hyundai привлекают все больше внимания. Никак я не ожидал, что новая Соната прозвучит так революционно.

Еще до начала презентации меня отвели в специальный зал, где стояла битая аж два раза на полигоне НАМИ Соната. Битая спереди и в бок. Потом из двух сварили одну машину для демонстрационных целей. Вот смотрите, мол, — внутри все целехонько и двигатель с коробкой как новенькие, стоят в сторонке. Сваренная из двух Соната только чуть ленится закрывать двери. Так и сияет революционным дизайном.

Обо всех подробностях первого показа читать здесь.