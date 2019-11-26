Какие нужны документы для вещей в багажнике (не хочу попасть на штраф)

Статья, посвященная перевозке в автомобиле самых безобидных, на первый взгляд, вещей, которые на самом деле могут оказаться под запретом, будь то дрова или охотничьи трофеи, вызвала бурное обсуждение на форуме. Читателям отвечает эксперт «За рулем».

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— Вопрос по материалу на сайте: «6 обычных вещей в багажнике, за которые вы полýчите штраф». Существует ли перечень того, на что обязательно нужно иметь документы? Или полицейский определяет это на глазок?

— Нет, такого перечня не существует. Один груз запрещен одним законом, другой — другим.

Полиция действительно определяет «подозрительность» груза на глазок и имеет на это полное право. Таким же правом наделены, например, егерь и инспектор рыбнадзора.

Работники госслужб обязаны насторожиться, если в автомобиле перевозят слишком много чего-нибудь одного: это наводит на мысль о хищениях, контрабанде, запрещенном промысле или незаконной коммерческой деятельности.

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Будьте бдительны и заранее подготовьтесь к возможным сложностям на дороге. Цепи на колеса, браслеты противоскольжения и прочие средства повышения проходимости автомобиля помогут в пути!

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС