Когда-то считалось, что самый экономичный разгон — в режиме «педаль в пол»! Но годятся ли старые рекомендации для современных автомобилей? Это мы и выяснили.

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Ниспровержение авторитетов — характерный признак нашего времени.

Например, растет число приверженцев теории плоской Земли. Неудивительно, что и в автомобильной среде происходит похожее: всё чаще звучат утверждения, будто бы для экономии топлива разгонять машину следует как можно интенсивнее, не тормозить двигателем, включать «нейтраль» в механической коробке, а также переводить в «нейтраль» селектор автомата при движении под гору. А все дедовские заветы из карбюраторной эпохи пора навсегда забыть.

Ссылаться на учебники тут бесполезно. Поэтому мы решили обратиться с вопросами к нашему автомобильному Олимпу — НАМИ, а также к представительствам автомобильных компаний.

Резко или плавно?

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Почему нужно разгоняться «газ в пол»? Идея состоит в следующем: чем быстрее выйдешь на экономичный режим, тем дольше будешь затем в этом режиме двигаться и, следовательно, больше сэкономишь. Существует и другой довод: поскольку КПД мотора растет вместе с мощностью, то и разгоняться надо при максимальной мощности, потому что КПД и экономичность — одного поля ягоды.

Мне оба аргумента представляются странными. Например, КПД мотора действительно растет с мощностью, но ведь и расход топлива при этом резко возрастает.

Представители Audi, Nissan и Skoda в один голос ответили: оптимальный разгон — плавный. В компании Subaru также рекомендовали такой тип разгона: «При сильном нажатии на педаль акселератора на 10–20% переобогащается смесь, на столько же возрастает на это время и расход топлива. У автомобилей с автоматом или вариатором расход топлива при интенсивном разгоне еще больше увеличивается из-за более поздней блокировки гидротрансформатора».

Занятный ответ дали представители Фольксвагена: «Топливо в автомобиле тратится, в конечном итоге, на нагревание. Мы греем воздух, шины, дорожное покрытие, жидкости в агрегатах. Всё остальное — в трубу. Наиболее экономичным будет тот режим движения, при котором производство тепла минимально. Резкий разгон требует передачи значительных усилий через пятна контакта ведущих колес. Это приводит к увеличению проскальзывания, и вместе с „экономичным“ трением качения мы получаем и трение скольжения, а это — чистое тепло. Передача значительного момента увеличивает трение в трансмиссии — это тоже тепло. В общем, плавный разгон предпочтительнее».

Как тормозить?

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Торможение двигателем когда-то казалось мне проявлением элементарной водительской подготовки. А на затяжных спусках и скользкой дороге без такого торможения может стать совсем тяжело. Однако же находятся спорщики, которые не разделяют эту точку зрения.

Все производители единогласно высказываются за торможение мотором. При этом отдельная сторона вопроса — безопасность движения.

В частности, руководство по эксплуатации Kia вообще запрещает движение автомобиля с выключенной передачей, особенно на скользких покрытиях и спуске. Торможение двигателем создает дополнительное замедление и способствует сокращению тормозного пути.

А Volkswagen опять-таки дал самый «душевный» ответ: «Чем меньше мы прикасаемся к педали тóрмоза, тем экономичнее едем. Тормозá нагреваются — это выброшенная энергия. При торможении двигателем он выделит столько же энергии, но часть ее можно использовать. В простейшем случае мы используем энергию движущегося автомобиля для того, чтобы прокачивать масло и охлаждающую жидкость в двигателе и крутить генератор. А современные преселективные трансмиссии сами решают, можно ли и полезно ли будет разомкнуть трансмиссию при торможении».

Не мешайте автомату работать!

Некоторые водители на светофоре переводят селектор автоматической коробки в «паркинг» — якобы для продления жизни агрегату. А еще говорят, что для экономии топлива, оказывается, при движении под горку надо в автомате тоже задействовать «нейтраль».

Если такой прием и дает призрачную экономию, это однозначно небезопасно. Жизнь и здоровье человека вряд ли стóят нескольких граммов бензина. Похоже, именно так рассуждало и большинство автопроизводителей. Например, в инструкции по эксплуатации Subaru четко сказано: «Не допускайте движения автомобиля, когда рычаг селектора находится в положении N». Пояснение простое: при разомкнутой трансмиссии становится невозможным торможение двигателем, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Kia также говорит о возможной потере управляемости. А Nissan добавляет, что это вредно для коробки.

В общем-то, всё ясно. Физическую сторону процесса при отключении от двигателя классического автомата подробно описал опять-таки Volkswagen. Мол, «нейтраль» немного снизит механические потери, но основные потребители, усилитель руля, система охлаждения и масляный насос всё равно будут привязаны к двигателю. При этом включенная нейтральная передача лишит нас возможности рекуперировать энергию, а то и заставит нажать на тормоз, а это уже отопление атмосферы в чистом виде. Еще один минус — износ деталей селектора коробки.

Но можно ли при этом хотя бы гипотетически сэкономить топливо? Skoda отвечает категорически: нельзя. И поясняет: «При движении накатом, когда селектор — в положении D или у механической коробки включена передача, расход топлива равен нулю. При переводе селектора в положение N борткомпьютер показывает, что двигатель топливо расходует».

Таким образом, по всем спорным позициям мнение производителей машин однозначно: мол, не выпендривайтесь, ребята… Могу добавить, что ради эксперимента съездил на одном баке в Питер и обратно на серийной 170‑сильной машине с автоматом (№ 9, 2008). Всем приверженцам резких стартов с выкручиванием мотора предлагаю попробовать повторить то же самое.

Вместо эпилога

Азбучным истинам можно верить. И это закономерно, ведь они подтверждены опытом. Ну а новомодные утверждения следует обосновывать и доказывать, в противном случае они остаются теоретическими предположениями.