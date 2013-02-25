Спорткары для народа: 5 наших провальных попыток Строить спортивные автомобили у нас в стране пытались неоднократно. Причем не только в новейшей истории и не только силами заводов‑производителей. В начале 1960‑х автоспорт в СССР набирал популярность. Вас остановил инспектор без жетона. Это вообще инспектор или кто? Объясняем, как правильно себя вести. Что будет с Ладами на вариаторе — мнение эксперта Чего не хватало автомобилям Лада? Версий с нормальной автоматической трансмиссией. И вот появился XRAY Cross AT — но не с гидромеханической коробкой, а с вариатором. Мнения читателей по этому поводу, судя по комментариям к тест-драйву хэтча на автомате, разделились. Продолжим дискуссию?