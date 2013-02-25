Блог Петра Меньших: Skoda Karoq — гвоздь на пути Тигуана или Креты? — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Skoda Karoq — гвоздь на пути Тигуана или Креты?

Под небом планетария стартовала знаковая новинка Skoda Karoq. Мы сразу бросились гадать под какой звездой суждено Кароку родиться, ну то есть, набросились на единственный презентационный образец.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Skoda > Karoq

Я по старой привычке сразу же пошел разбираться, в чем новизна и заглядывать под днище автомобиля. Здесь обнаружил две особенности. Во-первых, чехи решили блеснуть технологиями и предложили восьмиступенчатую классическую коробку передач.

О второй особенности и всех подробностях читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Skoda Karoq (1)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

классная ,удобная

Недостатки:

не обнаружено

Комментарий:

хорошая машина мои соседи подумывают покупать вот такуюhttps://regtpk.ru/katalog/sistemy-vodootvoda/kanalizatsionnye-lyuki/

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