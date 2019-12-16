Из-за чего вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор

Значительная часть автомобильных батарей (АКБ), поступающих сегодня в продажу, — это необслуживаемые аккумуляторы. Что же конкретно скрывается за этой формулировкой, и вообще, надо ли за ухаживать за такими батареями? И если надо, то как? Давайте разберемся!

Любой автоэлектрик вам скажет: если батарея была смонтирована под капотом по правилам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то в процессе его эксплуатации об АКБ можно практически не вспоминать. Что ж, подобное утверждение верно, но лишь отчасти. Здесь многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина. Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота любого аккумулятора, независимо от того, обслуживаемый он или необслуживаемый, — залог его долголетия. Это правило работает всегда, но, естественно, при условии своевременной подзарядки АКБ и отсутствии неисправностей в бортовой сети автомобиля.

Крышка корпуса автомобильной батареи всегда должна быть чистой и сухой.

Почему даже для необслуживаемой АКБ так важна чистота? Как отмечают специалисты сервис-центров батарей Topla, под капотом всегда, пусть и в малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей — моторного масла, смазок, топлива. Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку, которая создает токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» АКБ.

Утечки тока, возникающие на таком «мостике», иногда могут существенно превышать нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд батареи, особенно во время длительной стоянки.

В условиях длительного простоя (стоянки на паркинге) минусовой провод рекомендуется отключить от клеммы АКБ.

К слову, если вы оставляете машину на долгое время в гараже или паркинге (скажем, перед отъездом в отпуск), то у батареи рекомендуется обязательно снять минусовую клемму, а также насухо протереть крышку АКБ.

С коррозией справится автохимия

Нередко случается, что на стыке силовых проводов с клеммами АКБ на них появляется коррозионный налет. Подобные дефекты также следует устранять немедленно, поскольку они ведут к резкому росту токов утечки, снижению пускового тока и ускоренному разряду аккумулятора. И здесь уже не обойтись без специальной химии. Хорошим подспорьем в таком случае станут специальные чистящие аэрозоли. Так, в качестве эффективного средства для экспресс-чистки наконечников силовых проводов бортовой сети, на которых скапливается не только грязь, но и продукты коррозии, можно задействовать очищающие спреи для электропроводки. Подробнее о чистке АКБ можно узнать из ролика ниже.

Как правило, подобные очищающие спреи при обработке деталей бортовой электропроводки оказывают комплексное действие. Аэрозоли содержат специальное синтетическое масло и комплекс поверхностно-активных, диэлектрических и антикоррозионных присадок. Специалисты по сервису аккумуляторов TAB отмечают, что такие аэрозоли лучше всего проникает в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляют ржавчину, эффективно вытесняют воду.

Кроме того, все известные «электрические» спреи (например, Liqui Moly Electronic-Spray, Gunk Terminal Cleaner, Presto Kontakt Reiniger и др.) легко проникают в сульфидные отложения, скапливающиеся на клеммах силовых проводов. В числе прочих достоинств отмеченных препаратов — хорошая проникающие свойства, способность снижать контактное сопротивление и высокая антикоррозионная стойкость.

Защитную обработку клемм и наконечников проводов следует проводить с помощью специальных аэрозолей или смазок.

Отдельная тема — защитная обработка клемм аккумулятора с помощью специальной смазки-спрея. Кстати, у этой процедуры есть и немало противников, утверждающих, что смазка якобы может проникнуть в пространство между клеммой и стыковочным наконечником провода, вследствие чего есть риск ослабления контакта между ними. Однако, как свидетельствуют отзывы мастеров, данное утверждение никак не подтверждается сервисной практикой.

Между тем дополнительная внешняя защита клемм от грязи уж точно не повредит аккумулятору. Для этой цели можно использовать различные составы соответствующего назначения, например, хорошо проверенный на практике немецкий аэрозоль Batterie-Pol-Fett от Liqui Moly, либо отечественный спрей-смазку для клемм Ruseff. Важно отметить, что каждый из отмеченных препаратов содержит специальный краситель, благодаря чему защитноe покрытие после нанесения спрея приобретает определенный цвет. Это позволяет визуально фиксировать все места бортовой электропроводки (в том числе и клеммы), подвергшиеся обработке.