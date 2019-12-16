До Нового года остаются считаные дни, а это значит, что вопрос новогодних подарков становится насущной проблемой. С учетом того, что прекрасная половина человечества начинает готовиться к праздникам заранее, велика вероятность, что кое-кто уже набирал в браузере запрос «оригинальный подарок мужчине на Новый год».

Поэтому, если тебя не радует перспектива получить в подарок комплект «1000 носков на все случаи жизни» или свитер с оленями, который ты наденешь один раз — в новогоднюю ночь, пора намекнуть близким на настоящий мужской подарок.

Вкусное мужское хобби

Брутальный, мощный, современный гриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 создан для тех, кто выбирает серьезные увлечения. Гриль, духовка и барбекю в одном устройстве, 7 автоматических программ, 3 степени прожарки на твой вкус — этот прибор способен приготовить мясо любым способом, от самого простого до самого изысканного, и при этом не потребует особых усилий, а самое главное, специальных навыков. Само название SteakMaster говорит о том, что ты сможешь по-мастерски готовить стейки — и далеко не только их.

Существует устоявшееся мнение, что кулинария — женское дело, однако сегодня мы отказываемся мыслить стереотипами и предлагаем взглянуть на это занятие совершенно под другим углом. Вот несколько веских причин, почему контактный гриль пригодится любому современному мужчине.

Набивание ачивок в играх со временем надоедает, от пейнтбола остаются синяки, а стоимость полного бака бензина способна пробить ощутимую дыру в бюджете… Впрочем, не будем о наболевшем. С контактным грилем у тебя появится отличный шанс завести новое захватывающее хобби, которое не только прокачает твой кулинарный талант, но и позволит насладиться не только процессом, но и результатами! M805 поможет тебе приготовить правильный стейк с твоей любимой степенью прожарки — RARE , MEDIUM или WELL DONE . Ты не отличишь стейк, приготовленный своими руками, от ресторанного блюда.

, или . Ты не отличишь стейк, приготовленный своими руками, от ресторанного блюда. Некоторые блюда требуют мужского подхода и мужской руки, а умение готовить вызывает неподдельный интерес в глазах прекрасного пола. Стоит ли говорить, что образ мужчины, занятого приготовлением вкусных блюд, выглядит в женских глазах весьма притягательно. Ну а уж если ты приготовишь настоящий романтический ужин, искреннее восхищение тебе обеспечено. Поджарь изысканный лосось с белым перцем всего за 15–20 минут, а затем используй фольгированную форму и запеки гарнир из овощей или молодого картофеля прямо на M805 — совсем как в духовке. Не забудь дополнить ужин бутылочкой белого вина — перед таким не устоит ни одна женщина.

Встречи с друзьями могут стать гораздо интереснее и аппетитнее, ведь со SteakMaster RGM-M805 посиделки в компании могут превратиться в яркую гриль-вечеринку. А ты уже пробовал креветки на гриле со светлым нефильтрованным пивом или говяжьи медальоны с красным сухим вином? Не переживай, что в разгар вечеринки ты можешь отвлечься, и блюдо пережарится — гриль самостоятельно выключится по завершении автоматической программы.

Компактный электрогриль M805 — универсальное устройство, на котором можно готовить на любой кухне и в любую погоду. Больше не нужно ждать солнечного дня, покупать розжиг, угли, тащить тяжелый мангал, чтобы поесть стейка или шашлыков. Включи SteakMaster в розетку и пожарь мясо прямо на кухне, а затем раскрой прибор на 180° и приготовь гарнир из овощей в стиле барбекю сразу на двух панелях. За 10 минут ты получишь вкуснейшие овощи с хрустящей корочкой.

Чистое искусство

RGM-M805 практически не требует дополнительных аксессуаров и сложного ухода. Помимо богатого функционала в RGM-M805 предусмотрен ряд конструктивных особенностей, существенно упрощающих использование прибора — как в процессе приготовления, так и при последующем уходе. Среди них стоит упомянуть съемные панели с антипригарным покрытием — благодаря им ты можешь использовать масло по минимуму, а значит, еда получится полезнее, а кухня останется чище. Еда к таким панелям практически не пристает, а по окончании готовки их легко снять и помыть мягкой губкой. Кроме того, конструкция панелей предусматривает небольшой уклон и специальный желобок для сбора сока и жира в процессе приготовления — чистота и порядок гарантированы.

Открой для себя новое увлечение вместе с REDMOND. Ведь гриль SteakMaster RGM-M805 — лучший подарок для современного мужчины!