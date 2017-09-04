Блог Петра Меньших: Volkswagen Tiguan против Haval F7 — немецкая терапия — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Volkswagen Tiguan против Haval F7 — немецкая терапия

Не ругайте меня за такое сравнение, но я свел немца с китайцем. По техническим параметрам они близки, мне интересно, чего стоят эти характеристики.

Haval F7
Haval F7

Haval > F7

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Понятно, что на килограмм веса китаец будет дешевле. Но в последнее время мы видим возросшие амбиции того же Хавала на нашем рынке. Китайцы даже сборочный завод в Туле построили. Я и сам стал раздумывать об их предложениях. Вот и решил разобраться: стоит ли отказываться от немца, коих всегда почитал.

Тест получился очень подробный, оба автомобиля даже прыгнули с трамплина высотой 20 см. Как прошло приземление и о других подробностях читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...