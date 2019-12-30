Блог Петра Меньших: Mitsubishi L200 и JAC T6 — пикапом по бездорожью — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Mitsubishi L200 и JAC T6 — пикапом по бездорожью

Смотрел я тут недавно фильм о спасении человечества в будущем. Там из автомобилей фигурировал пикап Mitsubishi L200. О китайском JAC T6 авторы этого фильма, вероятно, и не слышали. А ведь он тоже может быть в числе спасателей.

JAC T6 Pickup
JAC T6 Pickup

JAC > T6 Pickup

Mitsubishi L 200
Mitsubishi L 200

Mitsubishi > L 200

JAC T6 поражает низкой ценой, но, как выяснилось, в нем удивляет не только дешевизна, особенно на фоне конкурента. «Китаец», попав по нашей инициативе в мокрый лес на развозку бревен, ни разу не попросился на трос и дал бой испытанному самураю. Но все-таки стоит ли переплачивать за «японца» вдвое?

Об этом читайте и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
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