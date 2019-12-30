Читатель «За рулем» уверен, что трансмиссионные масла и жидкости для автоматических коробок передач, имеющиеся сегодня в продаже, снижают ресурс деталей трансмиссии. Что это: вселенский заговор или следствие конкуренции между производителями, которые стремятся сделать свой продукт более универсальным?

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Здравствуйте.

Страшные дела творятся со всеми АКП! В магазинах продаются масла для АКП не для нашего климата, слишком жидкие. От этого такой узел в автомобиле, как АКП, выходит из строя, начиная со 100 000 км пробега. Официалы льют масла с вязкостью максимум 7 при 100 градусах, а когда-то по ГОСТам СССР этот коэффициент должен был быть не менее 15.

Странно, что никто это не замечает и всё остается на своем месте. Давно уже звучат рекомендации лить 5w30 и 0w20. В результате испорчено много двигателей. Раньше в АКП лили 75w90, и они ходили свыше 500 000 км! А в интернете полно технического невежества: мол, чтобы лучше АКП охлаждалась, надо лить более жидкое масло. По масштабам это технологическая диверсия. С этим надо что-то делать.

Дмитрий

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Вы путаете трансмиссионные масла и жидкости для автоматических коробок передач. У трансмиссионных масел обозначение содержит уровень качества (по стандарту API), например GL-4,GL-5и уровень вязкости по SAE, например 75W-90. Трансмиссионные масла используют в механических коробках передач, угловых редукторах, раздаточных коробках и в редукторах ведущих осей. Во всех этих агрегатах задача масла — обеспечить смазку и охлаждение всех деталей.

В автоматических коробках передач используются синтетические жидкости, которые и маслом-то не называют. А все потому, что требования к ним гораздо шире. Жидкость осуществляет передачу крутящего момента в гидротрансформаторе, давлением жидкости приводятся все исполнительные механизмы внутри коробки. Конечно, функции смазки и охлаждения никто не отменял. Вязкость жидкости при этом должна быть оптимальной. Современные, например ATF Dexron 6, имеют кинематическую вязкость 30 мм2/с (при 40 °С) и 6 мм2/с (при 100 °С). Жидкость большей вязкости применять нельзя по условиям работы агрегата.

И еще: нет в природе жидкостей с вязкостью, не зависящей от температуры. Если мы применим жидкость с большей вязкостью при 100 °С, то что же с ней будет в морозы? Нет, вязкость современных жидкостей оптимальна для современных коробок, собственно, их и создают друг под друга. Так что заговора тут нет.

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