Сегодня автомобиль — вещь практичная, прикольные модели мало кто делает. На общем фоне наших дорог новый KIA Soul здорово выделяется. Но при этом он остается универсальным автомобилем на каждый день. И в этом его фишка.
Смотрел я тут недавно фильм о спасении человечества в будущем. Там из автомобилей фигурировал пикап Mitsubishi L200. О китайском JAC T6 авторы этого фильма, вероятно, и не слышали. А ведь он тоже может быть в числе спасателей.
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