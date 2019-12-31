Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год На заметку любителям — в этом году календарь немецкого производителя масел Liqui Moly переворачивать придется чаще — в нем не 12, а 24 страницы. Праздничные пробки прекрасны! Но с высоты птичьего полета Перед новогодними праздниками Москва, да и не только она, встала в пробках. Что называется, наглухо. Но бывает и хуже: может, от этого кому-то станет легче. Самые мощные автодома: двигатели V8 и 37-дюймовые колеса Модели EXP и FX получили не только новые моторы, но и обновленные жилые зоны, где теперь гораздо больше места для хранения и есть множество новых функций.