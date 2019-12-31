Как я сэкономил 30 тыс. руб. на ремонте — опыт читателя — журнал За рулем

Как я сэкономил 30 тыс. руб. на ремонте — опыт читателя

Когда у зеркала автомобиля сломалась ось, владелец начал искать альтернативные варианты ремонта. И нашел!

У зеркала моего BMW Х1 (E84, 2011 год) сломалась ось. Она литая, сложной формы — точить никто не взялся.

Узнав цену нового зеркала (около 30 тысяч рублей), стал подыскивать альтернативные варианты ремонта.

Купил болт М16, укоротил по месту и просверлил вдоль. Срезал наполовину гайку и головку болта, просверлил отверстие под шплинт. При сборке пропустил провода, завернул гайку и зашплинтовал. Смазал. Работает!

К. Малышенко, Ялта

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Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: К. Малышенко

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