Снова тест про круговой перекресток: кто и кому тут уступает?

Проезд по круговому перекрестку, как выяснилось из наших публикаций, вызывает больше всего непонимания. Разбираем очередность проезда на простом примере.

Итак, перед нами круговой перекресток. По кругу движутся два легковых автомобиля. Их пути пересекаются с траекторией движения трамвая.

Вопрос: в каком порядке водители должны разъехаться, согласно ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на второй странице.