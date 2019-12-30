Снова тест про круговой перекресток: кто и кому тут уступает? — журнал За рулем

Снова тест про круговой перекресток: кто и кому тут уступает?

Проезд по круговому перекрестку, как выяснилось из наших публикаций, вызывает больше всего непонимания. Разбираем очередность проезда на простом примере.

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Итак, перед нами круговой перекресток. По кругу движутся два легковых автомобиля. Их пути пересекаются с траекторией движения трамвая.

Вопрос: в каком порядке водители должны разъехаться, согласно ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на второй странице.

Кто проедет перекресток первым и почему?

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