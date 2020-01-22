Защищаем мотор от грязи: надежный бюджетный способ Дороги без грязи и пыли? Нет, не слышали и к своим уже привыкли. А вот к поломкам в забитом моторном отсеке привыкать не хочется. Рассказываем, как защитить пространство под капотом от грязи без серьезных затрат. 3 мифа и одно большое преувеличение о моторах Kia В модельном ряду Kia что ни модель, то бестселлер. Однако критики в адрес корейских машин — полный интернет. Разберемся для начала с двигателями на примере Kia Soul, который находится на длительном тесте в редакции. Что делать, если инспектор ГИБДД решил стать понятым? 3 сценария Обидно, но факт: порой блюстители закона знают о процедуре освидетельствования не намного больше рядовых водителей.