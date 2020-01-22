Блог Петра Меньших: новый Hyundai i10 — удалой малец — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: новый Hyundai i10 — удалой малец

Я всегда говорил, что мода на внедорожники — это преходящее. Вот и Hyundai, лидируя с Кретой, не оставляет самый малый сегмент без преемника.

Hyundai i10
Hyundai i10

Hyundai > i10

Получите новую сенсацию — просторный внутри и компактный снаружи Hyundai i10. Хорошая цена и крутой дизайн — это может вдохновить целый класс «малышей», способных на все, что могут большие.

Таков и есть современный «кореец» i10. Читать и смотреть характеристики здесь.


Фото: Hyundai
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