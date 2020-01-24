Разворот — маневр простой лишь на первый взгляд: в ряде случаев неправильный выбор траектории может привести к выезду на встречку и лишению прав.

При развороте всегда есть вероятность столкновения со встречным транспортом, а потому к выполнению такого маневра нужно подходить ответственно.

Взгляните на схему — такие перекрестки встречаются достаточно часто. Представьте, что вам нужно развернуться. Но по какой траектории?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.