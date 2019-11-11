Блог Петра Меньших: Как превратить Lada Vesta в снаряд

Когда смотрю на желтый снаряд Весту Спорт R1, невольно вспоминаются давние мечты, а с ними, извините, и домашние «азотные» наработки. Да, нам, выросшим на вазовской технике, всегда хотелось иметь быстрых лошадей под капотом.

Достаточно ли сил у заряженной Весты, чем она отличается от гражданской сестры, каковы возможности у современных моторов Лады, помогут ли им ухищрения умельцев — об этом читайте в моем обзоре и смотрите видео здесь.

