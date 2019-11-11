Блог Петра Меньших: Как превратить Lada Vesta в снаряд — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Как превратить Lada Vesta в снаряд

Когда смотрю на желтый снаряд Весту Спорт R1, невольно вспоминаются давние мечты, а с ними, извините, и домашние «азотные» наработки. Да, нам, выросшим на вазовской технике, всегда хотелось иметь быстрых лошадей под капотом.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Достаточно ли сил у заряженной Весты, чем она отличается от гражданской сестры, каковы возможности у современных моторов Лады, помогут ли им ухищрения умельцев — об этом читайте в моем обзоре и смотрите видео здесь.


Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (26)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

2019 год выпуска

Недостатки:

маты нельзя употреблять, потому недостатков нет.

Комментарий:

менее месяца владения менее 1000 км. пробега. Застучал мотор. Ждем заключение завода.

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