Блог Петра Меньших: Как превратить Lada Vesta в снаряд

С каждым поколением колеса автомобилей становятся больше — низкий профиль не редкость даже на недорогих моделях. Шансы повредить такие покрышки выше. Поскольку денег у автомобилистов больше не становится, появляется соблазн отложить замену покрышки до лучших времен, даже если на ней образовалась грыжа. Не нужно так делать.
Когда смотрю на желтый снаряд Весту Спорт R1, невольно вспоминаются давние мечты, а с ними, извините, и домашние «азотные» наработки. Да, нам, выросшим на вазовской технике, всегда хотелось иметь быстрых лошадей под капотом.
Продажа машины — процесс не только сложный, но порой еще и убыточный. Столкнувшись с напористым покупателем, собственник может скинуть чуть ли не четверть от стоимости авто. А если с владельцем свяжется опытный перекуп, последний и вовсе будет «рубить» цену почти пополам. Какие аргументы помогут не остаться в минусе, читайте в нашем материале.
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