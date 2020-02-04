Что ж он плетется в левом ряду... Ну и кто тут нарушает?

Самые необычные советские автомобили. Топ-12

Каких только неординарных, а иногда и курьезных конструкций не появлялось на наших заводах и в НАМИ за всю историю отечественного автопрома! Чтобы рассказать обо всех, не хватит и увесистого тома. Поэтому вспомним дюжину самых интересных автомобилей разных времен и марок, классов и назначений — опытные образцы и мелкосерийные конструкции.