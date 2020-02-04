Что ж он плетется в левом ряду... Ну и кто тут нарушает? — журнал За рулем

Что ж он плетется в левом ряду... Ну и кто тут нарушает?

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Найди нарушителя на схеме: простой тест с подвохом
Правые ряды свободны, а левые, наоборот, заняты — типичная дорожная ситуация, не правда ли? Вы наверняка попадали в подобную, и не раз.

Итак, грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой 3,5 тонны движется со скоростью 80 км/ч. Легковушка едет 100 км/ч. А теперь взгляните на знак ограничения скорости и ответьте на простой вопрос: кто из водителей нарушает Правила, двигаясь по предложенным на схеме траекториям?

Выбирайте свой вариант ответа, а правильный — на следующей странице.

Кто тут нарушает ПДД?

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