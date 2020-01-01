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Тест на знание ПДД
Вы уверены, что хорошо знаете ПДД? Дорога самоуверенности не прощает… Пройдите тест Continental совместно с За рулём. Возможно, Вы вспомните что-то важное и полезное. Отвечая на вопросы, выбирайте один из четырёх вариантов ответа. По окончании теста, вы увидите полезные рекомендации и свой результат.
Данный тест можно проходить неоднократно до получения максимального результата, равного 10 баллам.
2 из 12
Я могу «повиснуть на хвосте» у другого водителя для того, чтобы он увеличил скорость и ехал быстрее.
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