Тест на знание ПДД

Стиль вождения, безусловно, важен для безопасности вас и ваших пассажиров при поездке на автомобиле, но немаловажную роль играет и выбор правильных шин. В качестве рекомендованных шин для летнего периода предлагаем вам новейшую разработку от концерна Continental – модель шины Continental EcoContact 6.

износостойкие летние шины, разработанные для легковых автомобилей различных классов. Эта новейшая модель разработана с целью оптимизировать расход топлива, повысить точность управления и сократить тормозной путь на сухой и мокрой поверхности.