Эксперт объяснил, как не испортить шины в межсезонье

Разные способы хранения шин

Вне зависимости от того, какой шинный сезон за окном, на вопросы хранения шин это не влияет. И то, как хранятся шины, не менее важно, чем выбор правильной резины.

Ведь неправильное хранение может легко и безвозвратно испортить их. И не важно, храните вы шины отдельно или в сборе с дисками, храните их в собственном гараже или на специальном складе. Мы расскажем, как правильно хранить шины и какие ошибки не стоит допускать.

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Шины без дисков

Главное правило, которое нужно помнить: шины без дисков нужно хранить стоя. И ни в коем случае нельзя их класть горизонтально. Даже по отдельности, не говоря о том, чтобы хранить шины стопкой. В этом случае шина деформируется и сплющивается. Это негативно сказывается на корде и на состоянии протектора. Кроме того, возникнут сложности при бортировании ее на диск. Возможна ситуация, что деформированная шина не даст накачать ее.

При вертикальном же хранении нагрузка от собственного веса минимальна и деформация при хранении почти отсутствует. В идеале нужно периодически поворачивать шины на 90 градусов. Но и без этого проблем не будет. Так же можно хранить шины не только на ровной поверхности, но и на специальном стеллаже.

Шины отдельно лучше всего хранить стоя. В этом случае риск их повреждения или деформации отсутствует.

Как хранить колеса в сборе

А вот способов хранения шин в сборе с колесами куда больше. И тут полная противоположность способам хранения шин отдельно.

Самый простой и надежный способ – это хранение горизонтально, стопкой. Вместе с диском деформации шин не происходит и нагрузка распределяется равномерно.

Можно хранить колеса и в подвешенном состоянии. В этом случае вся нагрузка ложится на диск, и шины не деформируются в процессе хранения.

Шины в сборе с дисками в гараже лучше всего хранить стопкой.

Еще один метод – это хранение на специальных стеллажах, когда опора происходит не в нижней части колеса. Но в таких случаях не лишним будет переворачивать колеса раз в пару месяцев. Если, конечно, есть такая возможность.

А вот хранить колеса в сборе стоя ни в коем случае нельзя. В этом случае диск будет оказывать давление на шину, что приводит к ее деформации и повреждению протектора, боковины и корда.

Шины в сборе с колесом нельзя хранить стоя. Это ведет к повреждению шины.

Стоит помнить про давление. Нужно выставлять либо рекомендованное производителем, либо чуть завышенное. А вот пониженное давление может оказать негативный эффект. Также раз в пару сезонов (а лучше каждый сезон) не лишним будет обновлять балансировку колес.

Условия и сроки

Важный вопрос, где хранить? Есть много компаний, предоставляющих услуги хранения шин или колес на складах, где, как правило, соблюдается и влажность, и температура.

Про температуру и влажность нужно помнить и в случае самостоятельного хранения. Желательно, чтобы температура сохранялась в пределах 0...25°C. Ну и чтобы влажность не превышала 60%.

Также можно пару слов сказать о сроках хранения шин. И тут речь уже не о сезонности, а о сроках жизни самих шин. На боковине указана неделя и год изготовления. Этот момент критичнее для летних шин: резина летних шин жестче и стареет быстрее зимних. Так что в какой-то момент, как правило через десять лет, могут образоваться усталостные трещины в покрышках. Зимние модели переносят хранение лучше, ибо состав мягче, – и десять лет, и более.

Наглядные схемы хранения шин в зависимости от условий.

Хранение шин требует определенных правил — простых, но очень важных. Ведь шины – это главный элемент ходовой части, через который происходит контакт автомобиля с дорожным покрытием. И их здоровье напрямую влияет на вашу безопасность. Ну и про ежегодное подорожание шин не стоит забывать: обидно менять дорогостоящий комплект из-за последствий неправильного хранения.