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Сегодня, в
10:48
Раскрыта банда «автоподставщиков»: метод работы — старый
Дело было поставлено на поток — лже-пострадавшие, фейковые гаишники и фальшивый автосервис...
Сегодня, в
9:51
По Москве на автомобиле — даны официальные разъяснения
Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом объяснил ситуацию с ограничением передвижений по столице на личных автомобилях и такси.
Сегодня, в
9:30
АВТОВАЗ просит правительство о возобновлении производства
Компания готова взять на себя повышенные обязательства по соблюдению санитарного режима, но вернуться к работе.
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Перcона
Сегодня, в
10:00
Страшный сон водителя — грузовик на встречке. Простой тест на ПДД
Многие водители знают, что в Правилах что-то сказано о такой дорожной ситуации. Если габариты транспортного средства не позволяют повернуть так, как положено, можно отступить от требований Правил. Но так ли это на самом деле?
Сегодня, в
8:00
Хватит карать всех. Давайте наказывать водителей-рецидивистов!
Альтернатива штрафам «за все» сделает наши дороги более безопасными, считает эксперт «За рулем».
Сегодня, в
6:00
Водитель и коронавирус: 5 точек встречи
Личный автомобиль — один из надежных способов уберечь себя от COVID-10. Но иногда вы вынуждены из него высовываться...
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Вчера, в
14:15
Блог Петра Меньших: Jaguar I-Pace или Jaguar F-Pace?
Этот тест изменил мое отношение к кроссоверным Ягуарам и в первую очередь к I-Pace.
Вчера, в
10:16
Что делать, если новый хозяин вашего авто не поставил его на учёт
Снимать с учета и переоформлять авто после сделки обязан новый владелец. На все процедуры дается 10 дней с момента подписания ДКП.
1
апреля
300 000+ км и без проблем? Неубиваемый кроссовер
И ладно бы такой была одна машина, но когда несколько и в одном парке... В службе такси аэропорта Минска работает четыре десятка Geely. «За рулем» проверил их на месте.
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