Страшный сон водителя — грузовик на встречке. Простой тест на ПДД Многие водители знают, что в Правилах что-то сказано о такой дорожной ситуации. Если габариты транспортного средства не позволяют повернуть так, как положено, можно отступить от требований Правил. Но так ли это на самом деле? Хватит карать всех. Давайте наказывать водителей-рецидивистов! Альтернатива штрафам «за все» сделает наши дороги более безопасными, считает эксперт «За рулем». Водитель и коронавирус: 5 точек встречи Личный автомобиль — один из надежных способов уберечь себя от COVID-10. Но иногда вы вынуждены из него высовываться...