Страшный сон водителя — грузовик на встречке. Простой тест на ПДД — журнал За рулем

Страшный сон водителя — грузовик на встречке. Простой тест на ПДД

Многие водители знают, что в Правилах что-то сказано о такой дорожной ситуации. Если габариты транспортного средства не позволяют повернуть так, как положено, можно отступить от требований Правил. Но так ли это на самом деле?

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Найди нарушителя (или нарушителей!): простой тест на ПДД

Водитель грузовика из-за конфигурации перекрестка и большой длины автопоезда вынужден поворачивать, нарушая требования дорожный разметки.

Допускают ли Правила такой маневр? И кто из водителей пользуется преимущественным правом проезда?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Водитель грузовика в такой ситуации...

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