Блог Петра Меньших: VW Tiguan, Geely Atlas и Haval F7

В одном из моих фирменных упражнений — прыжке с трамплина высотой 200 мм встретились два самых популярных у нас китайца Atlas и Haval F7 с самым продаваемым немцем Tiguan.

Соглашусь, не каждый день автомобили прыгают даже с небольшой высоты, но в моей жизни это бывало, увы на обычной асфальтированной казалось бы дороге. В такой экстремальной ситуации проверяются содержимое и настройки подвески, ее способность переварить любые неожиданности наших дорог. Если бы на наших пробных тестах все автомобили прыгали одинаково хорошо, я не стал бы рисковать своим авторитетом и вводить это упражнение. Но прыгают они по-разному, и это сравнение может быть полезно инженерам компаний при адаптации моделей для России. Полезно и владельцам, которые будут лучше знать свой автомобиль и от этого еще больше его любить.

О том, как прыгают современные китайские и немецкие автомобили, а главное тормозят после приземления читать и смотреть видео здесь.