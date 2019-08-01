Блог Петра Меньших: VW Tiguan, Geely Atlas и Haval F7 — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: VW Tiguan, Geely Atlas и Haval F7

В одном из моих фирменных упражнений — прыжке с трамплина высотой 200 мм встретились два самых популярных у нас китайца Atlas и Haval F7 с самым продаваемым немцем Tiguan.

Haval F7
Haval F7

Haval > F7

Geely Atlas
Geely Atlas

Geely > Atlas

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Соглашусь, не каждый день автомобили прыгают даже с небольшой высоты, но в моей жизни это бывало, увы на обычной асфальтированной казалось бы дороге. В такой экстремальной ситуации проверяются содержимое и настройки подвески, ее способность переварить любые неожиданности наших дорог. Если бы на наших пробных тестах все автомобили прыгали одинаково хорошо, я не стал бы рисковать своим авторитетом и вводить это упражнение. Но прыгают они по-разному, и это сравнение может быть полезно инженерам компаний при адаптации моделей для России. Полезно и владельцам, которые будут лучше знать свой автомобиль и от этого еще больше его любить.


О том, как прыгают современные китайские и немецкие автомобили, а главное тормозят после приземления читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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