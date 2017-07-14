Блог Петра Меньших: 6 штрафов за день! — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: 6 штрафов за день!

Шесть штрафов от нашей ГИБДД получил мой друг итальянец, добропорядочный водитель. Он решил прокатиться по Москве пераого января.

Давно езжу по маршруту, которым по навигатору проехал мой друг итальянец. Хочу здесь провести по нему и вас, дорогой мой читатель. Может быть, среди нас окажутся и добросовестные работники ГИБДД, которые честно скажут, можно ли в таких условиях не нарушать?

Смотрите фоторепортаж о дороге шести штрафов здесь.

Фото: «За рулем»
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