Блог Петра Меньших: 6 штрафов за день!

Peugeot Traveller с полным приводом: тест-драйв на бездорожье Калужский завод PSA — единственное предприятие, где привод на задние колёса коммерческих Пежо и Ситроенов ставят прямо на сборочном конвейере. 10 советов эксперта по езде на бездорожье Что такое пара чемоданов для тяжелоатлета? Легкотня, только руки занимают. Вот и пикап Mitsubishi L200, находящийся на длительном тесте в редакции, до сих пор возил только колесики, чемоданчики… — в общем, грузики. Пришло время загрузить его и загнать... куда надо! 7 фишек и пара минусов Kia Soul: тест длинной дорогой «А насколько он удобный?» — главный вопрос, которым задаешься всегда, когда перестаешь рассматривать машину как дизайнерский объект. Я взял жену, детей, приятеля и отправился в поездку. Заодно и ответ на вопрос нашел.