Меня всегда восхищала группа Kia-Hyundai своей способностью «разруливать» две марки, поочередно выдвигая лидеров для разных ниш. Вот очередной поход за удачей нового соискателя — кроссовера Киа Селтос!

Как всегда, скептики завоют, сказав, что ценник конский, лучше Карок рассмотреть — у него хотя бы 8-ступенчатый гидроавтомат человеческий стоит. Но кому-то вдруг приглянется — доработанный вариатор Селтоса в сочетании с 2-литровым на 92-м бензине мотором. Там, глядишь, и цены пооботрутся. Вот и посмотрим, кто в этом году будет на рынке любимчиком.

Надеюсь, поможет лучше разобраться и наш тест — смотрите его на видео и читайте здесь