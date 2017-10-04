Простейший тест (для опытного водителя): кто кому уступит? — журнал За рулем

Простейший тест (для опытного водителя): кто кому уступит?

При движении по кругу многие водители до сих пор путаются, кто кому должен уступать дорогу.

Материалы по теме
Снова тест про круговой перекресток: кто и кому тут уступает?
Перед нами самый обычный перекресток, на котором организовано круговое движение. Об этом нам говорит знак 4.3 «Круговое движение», установленный перед въездом на круг.

Водитель зеленой легковушки хочет перестроиться правее. Водитель красной — в левой ряд. Траектории движения всех трех пересекаются примерно в одной точке. Нужно как-то разъезжаться. Но в какой последовательности?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на второй странице.

В каком порядке разъедутся водители?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...