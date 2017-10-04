Простейший тест (для опытного водителя): кто кому уступит?

При движении по кругу многие водители до сих пор путаются, кто кому должен уступать дорогу.

Материалы по теме Снова тест про круговой перекресток: кто и кому тут уступает?

Перед нами самый обычный перекресток, на котором организовано круговое движение . Об этом нам говорит знак 4.3 «Круговое движение», установленный перед въездом на круг.

Водитель зеленой легковушки хочет перестроиться правее. Водитель красной — в левой ряд. Траектории движения всех трех пересекаются примерно в одной точке. Нужно как-то разъезжаться. Но в какой последовательности?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на второй странице.