Путаный круг: в этом тесте на ПДД большинство сделает ошибку!

Не раз наблюдал, как водители разворачиваются по кратчайшему пути, не проезжая весь круг целиком. Нарушение это или все же нет?

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Перекрестки, где организовано круговое движение, — самые безопасные. Вот только порядок проезда по таким участкам часто вызывает вопросы у водителей. И связано это с пробелами в знаниях Правил дорожного движения.

Вот обычная ситуация. Вы подъезжаете к перекрестку, на котором следует развернуться. По какой из указанных траекторий можно выполнить такой маневр, руководствуясь требованиями ПДД?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.