Беспроводной защитник чистоты REDMOND RV-UR360

Не секрет, что уборку почти никто не любит. Все любят результат — когда все уже намыто и начищено, вещи разложены по местам и в доме как будто становится немного светлее и уютнее. А вот сам процесс…

Конечно, когда наступает время генеральной уборки, отступать некуда, и мы понимаем, что «нужна пушка побольше», которая справится с сильными загрязнениями. Мы достаем из кладовки громоздкий пылесос, собираем, разматываем провод, ищем розетку, а затем возим за собой по всей квартире, периодически запинаясь о провод и цепляя им мебель. Домашние любимцы под завывания «терминатора» стараются забиться в щель поглубже и не отсвечивать.

Но что, если нужно просто освежить недавнюю уборку, собрать песок в прихожей или ликвидировать крошки, рассыпанные на диване? Современные проблемы требуют современных решений — присмотритесь к беспроводному пылесосу REDMOND RV-UR360.

T —1000 в мире пылесосов

Взять в руки компактный беспроводной девайс вместо громоздкого проводного пылесоса — все равно что пересесть с КАМАЗа в спортивный кабриолет. Легкий, мощный, маневренный — он превращает скучную рутинную уборку в приятное занятие. Для UR360 не существует препятствий — вы легко сможете дотянуться до полок и верха шкафов, пропылесосить гардины и ковры, забраться в дальние углы и плинтусы, пройтись по карнизам и даже почистить мягкую мебель. Никаких розеток и проводов — пылесос работает на заряде аккумулятора до 25 минут.

Чистим перышки своей «ласточке»

Те, кто уже обзавелся собственным авто, понимают, что уход за ним — дело ответственное и трудоемкое. Пыль, уличная грязь и песок и накапливаются очень быстро, и ваша «ласточка» теряет внутренний лоск. Однако профессиональная чистка салона в автосервисах — удовольствие не из дешевых, особенно если учесть, что эту процедуру следует повторять регулярно.

Используйте UR360 — подсоедините универсальную насадку напрямую к блоку пылесоса и очистите подушки, коврики и багажник, используйте турбощетку со светодиодной подсветкой для пространства под сиденьями и пройдитесь щелевой насадкой в стыках обшивки. Ваш салон станет как новенький и засияет чистотой!

Современные технологии на службе чистоты

При мощности всасывания 80 Вт прибор работает практически бесшумно, при этом эффективно захватывая пыль и сор из труднодоступных мест. HEPA-фильтр класса Н13 не оставляет шансов микроорганизмам и аллергенам, содержащимся в пыли, — что попало в фильтр, оттуда уже не выйдет.

Подарок в стиле хай-тек

В преддверии Дня защитника Отечества беспроводной пылесос REDMOND может стать отличным подарком другу или отцу-автолюбителю или же отличным поводом сказать своей половинке: «Дорогая, подари мне пылесос UR360!».