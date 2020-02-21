Мы знаем, что вам нужно: 6 прикольных функций в автомобиле

Бюджетные машины берут ценой. Небюджетные борются за клиента иначе. Они ведь настолько все хороши, что выбирают их по дизайну, настроению или необычным «фишкам». Эти придумки создают первое впечатление: удалось удивить потенциального покупателя, и он не забудет машину.

Гонка технологических вооружений идет полным ходом, и каждая компания старается придумать что-нибудь эдакое. Вот наш топ самых любопытных и забавных придумок последних лет от Mercedes-Benz. Большинство их — про предугадывание желаний автовладельца.

Мы знаем, куда вам надо

Голосовым управлением сегодня уже вряд ли можно удивить. Но можно научить электронику предугадывать вероятное пожелание водителя. Если вы по субботам ездите на спорт, навигация предложит в этот день недели привычный маршрут. Слушаете вечерние новости по дороге домой — спросит, не включить ли любимую станцию.

Мы знаем, куда вы смотрите

Материалы по теме Супертест светодиодных фар: какая из 10 машин заглянет дальше?

Mercedes перешел на светодиодные фары еще в 2014 году — уже были очевидны их плюсы: диоды не греются, служат долго, дешевле казавшего когда-то вершиной совершенства ксенона. В 2014 в фаре Mercedes стояло 24 диода, через пару лет их было уже 84, а в модели GLS образца 2020 года в каждой из фар уже по 112 светодиодов. Диоды обеспечивают максимально допустимую правилами интенсивность освещения — яркость дальнего света снижается ниже значения в 1 люкс только на удалении от 650 метров. Фишка в том, что на основе данных с камеры электроника гасит ненужные секции диодов, так что подсвечивается лишь нужная водителю зона. Светораспределение меняется и вслед за поворотом руля, освещая повороты и обочины.

Мы знаем, как доехать самостоятельно

Беспилотники уже давно возят пассажиров между терминалами аэропортов. Их можно встретить и в особо развитых мегаполисах. Вряд ли они вытеснят нас из-за руля окончательно, но сделать жизнь проще могут уже сейчас. Системы поддержания безопасной дистанции установлены на многих машинах. А что если обеспечить их онлайн-информацией? Пожалуйста. Новый GLS заранее отреагирует на пробку ещё до того, как ее заметит водитель, и притормозит, если вы ничего не предпринимаете. В пробке система берет управление на себя и ведет машину в полосе на скорости до 60 км/ч, сама останавливается и стартует.

Мы знаем, какое напряжение нужно

С переходом с 12- на 48-вольтовую бортовую сеть появляются интегрированные стартер-генераторы, как у нового Mercedes-Benz GLS с электрифицированным бензиновым V8 мощностью 489 л. с. и крутящим моментом в 700 Н∙м. Стартер-генератор обеспечивает функцию форсажа EQ Boost, в которой происходит кратковременное увеличение момента еще на 250 Н∙м и мощности на 22 л. с. Параллельно устройство рекуперирует энергию при торможении и подзаряжает аккумулятор.

Мы знаем, какое у вас настроение

А вот самое, наверное, нерациональное и прикольное изобретение — система управления комфортом. Она увязывает работу климат-контроля, музыки, обогрева или вентиляции сидений, массажа, подсветки салона и функции ароматизации. На выбор несколько программ с названиями Свежесть, Тепло, Жизненная сила, Радость, Комфорт и Тренировка — у каждой свой саундтрек, запах и задача. Например, Жизненная сила активирует динамичную песню и бодрящую программу массажа. Параллельно будет выбран яркий оттенок одного из 64 вариантов интерьерной подсветки.

Мы знаем, что пора мыться

Это не самая высокотехнологичная из новых фишек Mercedes, но зато эффектная. Одним нажатием теперь можно подготовить машину к автомойке. Адаптивная подвеска поднимет кузов в максимально высокое положение, открыв доступ к колёсным аркам, наружные зеркала сложатся, боковые стёкла поднимутся, а люк на крыше закроется. Параллельно выключится датчик дождя — чтобы дворники случайно не замахали во время водной процедуры. Система кондиционирования перейдет в режим рециркуляции, включится фронтальное изображение с камеры — так водителю будет проще въехать на моечную линию. Как только машина будет вымыта и вы разгонитесь до 20 км/ч — настройки вернутся в прежнее положение.