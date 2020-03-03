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Сегодня, в
10:57
На Кубани выявлена банда гаишников
Уголовное дело возбуждено в отношении целого подразделения ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району.
Сегодня, в
9:46
Назван лучший автомобиль Европы 2020 года
Подведены итоги конкурса European Car of the Year 2020 — Европейский автомобиль года. Лучшим признан городской хэтчбек Peugeot 208.
Сегодня, в
9:30
Личные фонотеки людей появились в Яндекс.Драйве
В машинах каршеринга с бортовым компьютером Яндекс.Авто появился полный набор функций Яндекс.Музыки, включая персональные рекомендации и подкасты, а также личные фонотеки.
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Перcона
Сегодня, в
12:00
Сколько можно повышать штрафы?! Это не работает на безопасность
Главред журнала «За рулем» вошел в состав рабочей группы по рассмотрению поправок в КоАП. Задача максимум — сделать «автомобильные» главы Кодекса более человечными и действенными.
Сегодня, в
10:00
Я на поворот, а он мне — прямо в бок. Элементарный тест на ПДД
Имеет ли преимущество общественный транспорт, если движется по выделенной полосе? С ходу и не ответишь... А как бы вы поступили на месте водителя легковушки в такой ситуации?
Сегодня, в
8:00
Тест самых популярных ручных лебедок
Завязли на бездорожье, а выдернуть некому? Спасение — лебедка. Эксперты «За рулем» выбирают хорошую и недорогую и рассказывают, как правильно и безопасно с ее помощью вытаскивать застрявший автомобиль.
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Вчера, в
6:00
Новый кроссовер Kia для России — подробный разбор и видео
Kia Seltos — просторный, хорошо оснащенный, и с полным приводом.
29
февраля
Блог Петра Меньших: Subaru Forester обновился (пятый пошел)
В этом году я провел немало сравнительных тестов с Субару Форестер. Машина выглядит свежо и не проигрывает в главных дисциплинах — динамике и проходимости. Казалось бы, чего еще желать?
29
февраля
Уаз Профи 2019, ГАЗель..любая.
Грузовые дебри, в которые влез уаз, не для Профи!
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