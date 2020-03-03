Я на поворот, а он мне — прямо в бок. Элементарный тест на ПДД — журнал За рулем

Я на поворот, а он мне — прямо в бок. Элементарный тест на ПДД

Имеет ли преимущество общественный транспорт, если движется по выделенной полосе? С ходу и не ответишь... А как бы вы поступили на месте водителя легковушки в такой ситуации?

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Простейший тест (для опытного водителя): кто кому уступит?

Автобусные полосы появились даже в небольших городах. Обычным водителям по ним ездить нельзя. А что делать, если ваша траектория пересекается с траекторией движения общественного транспорта?

Взгляните на эту схему и определите, у какого транспортного средства преимущество в движении.

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице

Кто проедет первым?

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