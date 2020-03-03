Имеет ли преимущество общественный транспорт, если движется по выделенной полосе? С ходу и не ответишь... А как бы вы поступили на месте водителя легковушки в такой ситуации?

Автобусные полосы появились даже в небольших городах. Обычным водителям по ним ездить нельзя. А что делать, если ваша траектория пересекается с траекторией движения общественного транспорта?

Взгляните на эту схему и определите, у какого транспортного средства преимущество в движении.

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице