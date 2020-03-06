Скорая на перекрестке: уступаем или ну ее? Простой тест на ПДД

Motul покорил «Байкальскую милю»

В Бурятии завершился второй фестиваль скорости «Байкальская миля-2020». В нем приняли участие более 100 команд из России, Франции, Германии, Польши и Италии. Motul в заездах по байкальскому льду в этом году представляли три мотоцикла и один автомобиль ГАЗ-21 «Волга».