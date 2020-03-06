Скорая на перекрестке: уступаем или ну ее? Простой тест на ПДД

В этот день, 6 марта, 75 лет назад на 3-й Украинский фронт обрушился невиданный для 1945 года немецкий удар. Противник нагнал «Королевских тигров» и «Пантер», оснащенных приборами ночного видения, и создал двойное превосходство в танках.
В Бурятии завершился второй фестиваль скорости «Байкальская миля-2020». В нем приняли участие более 100 команд из России, Франции, Германии, Польши и Италии. Motul в заездах по байкальскому льду в этом году представляли три мотоцикла и один автомобиль ГАЗ-21 «Волга».
При покупке машины обращайте внимание не только на ее возраст, «начинку» и техническое состояние, но и на цвет кузова. Он может увеличить или сократить срок продажи авто, когда вы решите с ним расстаться.