Скорая на перекрестке: уступаем или ну ее? Простой тест на ПДД — журнал За рулем

Скорая на перекрестке: уступаем или ну ее? Простой тест на ПДД

Кто из водителей обязан уступить дорогу автомобилю скорой помощи с включенными проблесковыми маячками?

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Я на поворот, а он мне — прямо в бок. Элементарный тест на ПДД

Представим ситуацию: перед нами перекресток, на котором главная дорога меняет направление.

К перекрестку подъезжает карета скорой помощи, проблесковые маячки работают, но звуковая сигнализация выключена. В какой последовательности должны разъехаться водители?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Кто тут проедет первым?

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