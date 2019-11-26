Я же уступаю дорогу! Почему мне сигналят сзади?

Бывает, выезжаешь со второстепенной дороги в свободный ряд, а тебе сигналят те, кто едет по главной в соседнем ряду. Мол, напугал их. Но ведь если всех пропускать, то тебя начнут подгонять клаксонами те, кто едет сзади. А что в ПДД сказано?

Представьте, что вы двигаетесь на синем автомобиле и подъезжаете к Т-образному перекрестку со второстепенной дороги. Помимо знака «Уступите дорогу» мы видим еще один. Это выезд на дорогу с односторонним движением. В тот момент, когда вы фактически подъехали к перекрестку, замечаете, что в левой полосе главной дороги двигается другой автомобиль.

Как вы поступите в такой ситуации? Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.