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Сегодня, в
18:04
Двойной полис ОСАГО + каско — уже с 8 марта
Документ вступает в силу с этого числа, сообщает пресс-служба Банка России.
Сегодня, в
16:36
Купил нашу машину — получи налоговый вычет. Идея в Госдуме
Такой проект закона внесли сегодня в Госдуму справедливороссы.
Сегодня, в
15:36
Котознак в каждый город! Московская больница заботится о хвостатых
И не просто так, а со смыслом!
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Перcона
Сегодня, в
16:31
Погрузчики и перегружатели Liebherr: тяжелая техника для тяжелой работы
Колесные погрузчики Liebherr пришли на помощь металлургам.
Сегодня, в
16:30
Везу пернатого к ветеринару. 6 обязательных шагов
Даже одна неудачная поездка может серьезно омрачить вашу дружбу с любимой птичкой.
Сегодня, в
12:00
Какой бензин, антифриз, масло надо заливать в Весту — советы эксперта
Перечень всех эксплуатационных жидкостей обычно есть в инструкции по эксплуатации. Недавно к нему кое-что добавилось. А еще эксперт «За рулем» рассказал, в каком случае имеет смысл отойти от рекомендаций завода.
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Автопутешествие
Вчера, в
11:44
Эх ТЫ УАЗ, настоящий таз!
Выпускают свои профики почти три года а качество подтянуть так и не могут.
25
февраля
Toyota Land Cruiser Prado с пробегом: он правда не ломается?
Надежность Тойоты — это миф или правда? И сколько еще протянет самый желанный внедорожник на вторичном рынке? Все зависит от обслуживания, объясняет эксперт.
25
февраля
Автокод выяснил, какое авто продавалось с самым большим количеством штрафов в январе
Сколько машин продавалось с неоплаченными штрафами в январе и какой автомобиль имел самый большой долг за нарушения ПДД, читайте в статье.
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