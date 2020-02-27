Погрузчики и перегружатели Liebherr: тяжелая техника для тяжелой работы

Какой бензин, антифриз, масло надо заливать в Весту — советы эксперта

Перечень всех эксплуатационных жидкостей обычно есть в инструкции по эксплуатации. Недавно к нему кое-что добавилось. А еще эксперт «За рулем» рассказал, в каком случае имеет смысл отойти от рекомендаций завода.