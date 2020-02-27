Погрузчики и перегружатели Liebherr: тяжелая техника для тяжелой работы — журнал За рулем

Погрузчики и перегружатели Liebherr: тяжелая техника для тяжелой работы

Колесные погрузчики Liebherr пришли на помощь металлургам.

Выксунский металлургический завод, входящий в Объединенную металлургическую компанию, выбрал для работы на литейно-прокатном комплексе колесные погрузчики немецкой компании Liebherr.

В зависимости от поставленной задачи и требований заказчика машины могут комплектоваться различными грейферами, магнитной шайбой, гидроножницами и прочим рабочим оборудованием.

Подробнее о погрузчиках и перегружателях Liebherr читайте здесь.

Фото: Liebherr

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