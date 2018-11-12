Блог Петра Меньших: Subaru Forester обновился (пятый пошел) — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Subaru Forester обновился (пятый пошел)

В этом году я провел немало сравнительных тестов с Субару Форестер. Машина выглядит свежо и не проигрывает в главных дисциплинах — динамике и проходимости. Казалось бы, чего еще желать?

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Но вот уже пятое поколение модели, с внешними изменениями и легкой гибридизацией моторов. Расскажу о европейском тесте новинки, которая, надеюсь скоро дойдет и до нас.

Читать и смотреть видео о свежем тесте с нашим местным Форестером здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Subaru Forester (5)

Subaru 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция — можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вари...

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