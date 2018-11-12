Блог Петра Меньших: Subaru Forester обновился (пятый пошел)

В этом году я провел немало сравнительных тестов с Субару Форестер. Машина выглядит свежо и не проигрывает в главных дисциплинах — динамике и проходимости. Казалось бы, чего еще желать?

Но вот уже пятое поколение модели, с внешними изменениями и легкой гибридизацией моторов. Расскажу о европейском тесте новинки, которая, надеюсь скоро дойдет и до нас. Читать и смотреть видео о свежем тесте с нашим местным Форестером здесь.